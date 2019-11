López Obrador no descarta entrar en comunicación con Evo Morales

LEA TAMBIÉN

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles 13 de noviembre del 2019 que, "si hace falta", entrará en comunicación con Evo Morales, quien se encuentra en México en condición asilado, al tiempo que lo calificó como "un buen gobernante" y dijo que "dejó muy buenos resultados" en Bolivia.

Morales renunció el pasado domingo a la Presidencia tras una recomendación de los militares después de que se publicara un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se denunciaban graves irregularidades en los comicios del 20 de octubre, en los que fue reelegido para un cuarto mandato.



Tras elogiar el trabajo de Morales, quien se encuentra desde el martes en la capital mexicana tras aceptar el asilo que le ofreció el Gobierno mexicano, López Obrador dejo abierta la posibilidad de entrevistarse con él.



Cuestionado por la prensa sobre si vería a Morales, López Obrador respondió: "¿Por qué no lo voy a ver? En el caso de que él así lo considere o yo, si es necesario".



El presidente mexicano dijo por ahora quiere que "él (Morales) tenga tiempo y libertad para sus cosas, soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda. El debe sentirse en México como en su casa, eso sí".



Precisó que si alguien le pidiera hablar con otro personaje "quizás le diría no, con ese no, pero con Evo, si se pudiese establecer comunicación, si hace falta, claro que sí".



Sobre el asilo, López Obrador dijo que México "cumplió con un deber político y moral" e hizo lo que consideró "justo y humano".



Expresó que "no tenía nada que ocultar" respecto a Evo Morales "y para que les de comezón (a los opositores) lo considero un buen gobernante, esa es mi opinión, aunque, precisó, eso no fue lo que llevó a México a ofrecerle el asilo.



"Se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente", agregó.



Dijo que Morales fue "ese presidente indígena que dejó muy buenos resultados y ojalá y se conozca como se comporto la economía, cómo sacó a Bolivia de ser pueblo con mucha pobreza y marginación, cómo lo saco adelante".



Aseguró que el crecimiento económico en Bolivia, bajo el mandato de Evo, en promedio fue del 4 % "de los mas altos en América Latina, en todo un periodo, pero no solo fue crecimiento, fue desarrollo".



La residencia de Evo Morales



De la residencia de Morales en México, López Obrador informó que "es un lugar, una vivienda que le proporciona el Gobierno mexicano para su estancia", que cuenta "con la protección (militar) necesaria y que "por razones obvias" no podía dar a conocer el lugar.



Sobre si existe tensión en la relación con Bolivia, López Obrador dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) valorará "como se presentan las cosas hacia adelante".



Recordó que, por ahora, México tiene el compromiso de traer a México a quienes están en la embajada: "Quienes nos han pedido asilo, eso lo tenemos que llevar acabo y corresponde a SRE", apuntó.



Este martes, la senadora opositora Jeanine Áñez, del Movimiento Socialdemócrata, asumió como presidenta interina de Bolivia, dos días después de la renuncia de Morales.



La senadora de la Unión Demócrata asumió la presidencia interina de Bolivia, luego de que la línea sucesoria quedara rota, al dejar Morales el poder y con él todos los cargos oficialistas que hubieran podido sucederle.



La senadora se comprometió a "convocar elecciones lo más pronto posible", en pos de una "Bolivia libre y democrática".



Desde México, Morales, quien ahora en su cuenta de Twitter se describe como primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, denunció que en su país ha tenido lugar "el golpe más artero y nefasto de la historia", al reaccionar a la proclamación de la senadora Áñez como presidenta interina.