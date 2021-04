López Obrador tiene anticuerpos y no se vacunará de momento contra el covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes 5 de abril del 2021 que no se vacunará contra el covid-19 debido a que sus médicos le aseguraron que tiene "suficientes anticuerpos" por lo que "no es indispensable" que se inocule en este momento.

"No es indispensable por ahora que me vacune", afirmó el Mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.



En días pasados, el Presidente había dicho que esta semana se aplicaría la vacuna contra el covid-19, pues tras consultar con sus médicos estos le habían recomendado que lo hiciera.



Sin embargo, este lunes López Obrador explicó que consultó con los especialistas que lo atendieron durante su enfermedad, la cual padeció en enero pasado, y fueron ellos quienes le recomendaron que no se vacunara por el momento ".



"(Los médicos) llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos", aseguró.



Adelantó que este martes 6 de abril asistirán especialistas a la conferencia matutina para explicar la decisión "para que no vaya a prestarse a especulaciones", manifestó.



López Obrador explicó que los especialistas le plantearon que podría esperar hasta dos meses para aplicarse el biológico aunque admitió que este espacio de tiempo le parece "mucho".



No obstante, aseguró que no tiene actualmente "ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie".



Hasta este 5 de abril, México suma poco más de 2,2 millones de contagios y 204 147 muertes, además de que ha aplicado poco más de 9 millones dosis de la vacuna contra la covid-19.



El país acumula hasta el momento 14,67 millones de vacunas de cinco diferentes farmacéuticas con las que tiene contrato.



Con 126 millones de habitantes, México tiene comprometidos 34,4 millones de dosis de la vacuna estadounidense Pfizer, 79,4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V, 20 millones de la china Sinovac, 12 millones de la también china Sinopharm y 51,4 millones de la plataforma Covax de la OMS.