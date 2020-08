En Londres, Papá Noel se prepara para unas navidades con distanciamiento social

LEA TAMBIÉN

Cuando agosto toca a su fin y los niños se preparan para volver a la escuela, en el Reino Unido algunos empiezan a pensar en las fiestas navideñas y cómo afectará el coronavirus a la cita de los pequeños con Papá Noel.

Pero James Lovell, director de una agencia de eventos con sede en Londres, tiene un plan que, según afirma, permitirá a los niños vivir el encuentro mágico con Santa Claus al tiempo que respetan las estrictas pautas de distanciamiento social.



Mientras otros disfrutan del verano y las playas, Lovell, que dirige la empresa Ministry of Fun, prepara como cada año desde hace un cuarto de siglo su equipo de 50 Papás Noel.



En 2019 la temporada fue excepcionalmente buena, con un millar de reservas, pero ¿qué pasará este año?



“Normalmente tenemos la mayoría de reservas hechas en agosto”, explica a la AFP , pero este año “estamos a la mitad”.



“La gente no ha cancelado, simplemente no sabe qué pueden hacer. Ha habido mensajes contradictorios sobre lo que está permitido, hay mucha confusión”, lamenta.

Lovell propone equipar a sus Papás Noel con mascarillas de terciopelo rojo y pelo blanco y con barbas hechas a mano por especialistas en vestuario teatral. Foto: archivo / Reuters

Lugares como los grandes almacenes y las atracciones turísticas de Londres, acostumbrados a organizar el encuentro entre los niños y Santa Claus, han introducido en las últimas semanas estrictos protocolos de gestión de multitudes para frenar la propagación del covid-19.



Para tranquilizar a padres y propietarios de comercios, Lovell propone equipar a sus Papás Noel con mascarillas de terciopelo rojo y pelo blanco como parte de un disfraz que cuesta unas 1 000 libras (USD 1 300) e incluye barbas hechas a mano por especialistas en vestuario teatral.



Santa Claus y sus jóvenes visitantes estarán distanciados por cajas de regalos y los presentes se entregarán a los niños sobre un trineo en miniatura en lugar de darlos en mano.



Lovell considera fundamental que la visita a Papá Noel no se convierta en una víctima más de la pandemia.



“No podemos tener unas Navidades sin Santa”, afirma. “Hay que hacer que esto funcione, es muy importante”, agrega.



“Ha sido un año espantoso y necesitamos esa felicidad” de que “Papá Noel nos traiga su magia”. “Nos lo merecemos más que nunca”.