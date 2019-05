Londres afirma que celebrará elecciones europeas pase lo que pase con el Brexit

LEA TAMBIÉN

Las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán en Reino Unido el 23 de mayo incluso si los diputados británicos adoptan antes de ese fecha un acuerdo sobre el Brexit, afirmó este martes, 7 de mayo del 2019, el número dos de Downing Street, David Lidington.

La primera ministra británica, Theresa May, se había comprometido a anular dichos comicios en caso de acuerdo pero, según Lidington, su ejecutivo considera ahora que ya no hay suficiente tiempo para ratificar los diferentes textos necesarios a la eventual entrada en vigor de un acuerdo antes del 23 de mayo.



“Dado el poco tiempo que queda (...) lamentablemente no va a ser posible terminar ese proceso antes de la fecha legalmente prevista para las elecciones parlamentarias europeas”, dijo Lidington en declaraciones a la televisión pública BBC.



Después de retrasar dos veces la fecha del Brexit, inicialmente prevista para el 29 de marzo, Londres confiaba en lograr la aprobación por el Parlamento del acuerdo de divorcio con Bruselas para no tener que seguir adelante con unas elecciones europeas cuya campaña comenzó hace ya semanas.



Para ello, el gobierno conservador de May negocia desde hace semanas con la oposición laborista en busca de un compromiso. Estos contactos, sin embargo, no ha dado aún resultados visibles.

“Teníamos una gran esperanza de poder solucionar nuestra salida (de la Unión Europea) y finalizar el Tratado para que esas elecciones no tuviesen que realizarse” casi tres años después del referéndum en que 52% de británicos votó a favor del Brexit, insistió Lidington.



El gobierno “redoblará los esfuerzos y las conversaciones con los parlamentarios de todos los partidos para tratar de asegurar que la demora sea lo más breve posible”, agregó, expresando el deseo de que los nuevos eurodiputados británicos no tengan que tomar posesión de sus escaños.



Y, en todo caso, encontrar una solución “antes del receso estival”, subrayó.



La sesión de investidura del nuevo Parlamento Europeo está prevista para el 2 de julio y el receso parlamentario británico comienza el 20 de julio.