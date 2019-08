Rodrigo Londoño asegura que el partido FARC sigue comprometido con el acuerdo de paz

LEA TAMBIÉN

El presidente del partido político FARC, Rodrigo Londoño, aseguró este jueves 29 de agosto de 2019 que la mayoría de integrantes de la antigua guerrilla sigue comprometida con el acuerdo de paz, en respuesta al anuncio hecho por el que fuera su número dos, Luciano Marín, alias 'Iván Márquez', de que vuelve a tomar las armas.

"Las grandes mayorías seguimos comprometidos con lo acordado, aún con todas las dificultades o peligros que se avizoran, estamos con la paz", manifestó Londoño, conocido en sus años de guerrillero como 'Timochenko', en su cuenta de Twitter.

'Márquez', cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció en un video junto con otros exlíderes de esa guerrilla para anunciar que inician "una nueva etapa de lucha" armada porque consideran que el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con el anterior Gobierno colombiano ha sido traicionado.



"Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana", afirma en el vídeo en el que aparece al lado de una veintena de hombres y mujeres armados con fusiles.



Entre quienes le acompañan se puede ver a Seuxis Paucias Hernández, alias 'Jesús Santrich' y a Hernán Darío Velásquez, alias 'El Paisa', que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la paz (JEP).



Marquetalia, el lugar al que hace referencia Márquez es un caserío de Planadas, municipio del departamento del Tolima (centro), donde se gestó a mediados del siglo pasado una "república independiente" de campesinos liberales que dio origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Londoño se refirió en otro tuit precisamente al fundador de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias 'Manuel Marulanda' o 'Tirofijo', fallecido en 2008, para reiterar el compromiso del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) con la paz.

"Algo que nos enseñó Manuel Marulanda fue a cumplir la palabra. Nuestra palabra hoy es la paz y la reconciliación", subrayó.

Bajo esa premisa, añadió: A pesar de los obstáculos y dificultades, estamos convencidos que el camino de la paz es el acertado".



En el video de 32 minutos en el que anuncia el regreso a la lucha armada, Iván Márquez afirma que las FARC nunca fueron "vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas".



Márquez fue jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz de La Habana y designado senador por el partido de la antigua guerrilla, cargo que no asumió porque a mediados de abril de 2018 se trasladó a un espacio de reunión de excombatientes en Miravalle, en el departamento de Caquetá (sur), donde se le vio por última vez en compañía de alias 'El Paisa'.



El otro que aparece en el vídeo es 'Jesús Santrich', quien está pedido en extradición por narcotráfico por la justicia de Estados Unidos, y llegó a asumir como miembro de la Cámara de Representantes por el partido FARC el pasado 11 de junio.



Sin embargo, a fines de ese mes también desapareció sin dejar rastro después de escabullirse de sus escoltas durante una visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el departamento del Cesar (norte), donde exguerrilleros completan su reinserción a la vida en sociedad.



El compromiso con el acuerdo de paz también fue reiterado por otros miembros del partido FARC, como la senadora Victoria Sandino, quien dijo que no se puede volver a la guerra.



"Las razones que expone Iván Márquez en su comunicado son justas, pero la respuesta no es volver a la guerra. Seguimos insistiendo en la posibilidad de la paz", manifestó Sandino.



El también senador de la FARC Julián Gallo, conocido en sus tiempos de guerrillero como 'Carlos Antonio Lozada', hizo por su parte un llamado a los militantes a que no pierdan la esperanza "de que finalmente lo pactado logre imponerse".