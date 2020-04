Lombardía multará con más de USD 400 a quienes no lleven mascarillas

LEA TAMBIÉN

La región italiana de Lombardía (norte), la más afectada por el coronavirus, que en Italia ha causado ya al menos 15 000 fallecidos, multará desde este domingo 5 de abril del 2020 con 400 euros (unos USD 432) a todos los ciudadanos que salgan a la calle sin mascarillas o, en su defecto, con bufandas que les cubran la boca y la nariz.

Se trata de una ordenanza regional aprobada por el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, que busca contener la propagación del virus, que en esta región ha causado más de 49 000 contagios y 8 600 fallecidos.



"Las mascarillas resuelven el problema al 100 %, las bufandas al 30-40 %, pero más vale eso que nada", ha explicado Fontana en declaraciones a la emisora italiana Radio Padania.



La obligación permanecerá vigente de momento hasta el 13 de abril, fecha hasta la que se mantiene el confinamiento nacional aprobado por el Gobierno.



Esta iniciativa ha generado controversia en el país, donde las autoridades políticas y sanitarias no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia o no de llevar mascarillas fuera de casa.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el pasado marzo de que el uso de las mascarillas podría dar un falso sentimiento de seguridad a quienes las usan y que se olvidaran de tomar otras precauciones.



El jefe de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli, dijo el sábado que aconseja la mascarilla a quienes no puedan respetar el metro y medio de seguridad, pero matizó que él no la usa porque prefiere guardar la distancia recomendada con otras personas.



Esto ha llevado hoy al alcalde de Milán, capital de Lombardía, Giuseppe Sala, a reconocer en un vídeo en las redes sociales que la decisión de Lombardía "es un poco confusa", cuando Protección Civil no recomienda obligar a llevar mascarillas, pero ha subrayado que la respetará.



Además, ha observado que en el país faltan mascarillas y ha pedido a las autoridades sanitarias competentes que se preocupen por aprovisionar a las farmacias y a vigilar al mismo tiempo que no se venden a precios desorbitados.



El Gobierno italiano ha extendido el confinamiento nacional hasta el 13 de abril como medida de prevención, aunque previsiblemente se ampliará hasta mayo, como ha aconsejado Protección Civil.