'Lolas' filipinas, una vida sin consuelo ni perdón tras sufrir yugo de Japón

Llevan toda una vida esperando un perdón o un reconocimiento de su calvario, las "lolas" filipinas, esclavas sexuales durante la ocupación japonesa en la II Guerra Mundial, luchan hasta su último aliento por la justicia y la memoria.

Eufemísticamente se las bautizó como "mujeres de consuelo" o "mujeres de confort", pero todas ellas fueron sometidas a la fuerza a crueles abusos sexuales y laborales, muchas cuando todavía eran menores de edad, por las tropas japonesas que dominaron Filipinas entre 1942 y 1945.



Estelita Dy, con 88 años y casi sorda, no ha olvidado las tres semanas de infierno que pasó encerrada en un burdel militar de su pueblo natal Talisay, en la isla de Negros, violada sucesivamente por los soldados japoneses que pasaban por allí cuando sólo tenía 14 años.



"La primera vez me enfrenté a ellos, pero me golpearon la cabeza contra una mesa y quedé inconsciente. Cuando desperté los japoneses no estaban, pero una mujer me aconsejó que no me rebelara más porque si no me matarían", relata a Efe Estelita, una de las seis "lolas" -abuela en tagalo, como se les apodó cariñosamente a esas mujeres- que quedan vivas.

Las esclavas sexuales filipinas fueron víctimas de violaciones y maltratos del ejército de Japón, durante la Guerra Mundial. Foto: EFE



"Luego cada vez que me violaban lo único que hacía era cerrar los ojos, llorar y recordar las palabras de esa mujer", indicó la abuela en la sede en Manila de la Liga de Lolas de Filipinas "Lila Filipinas", la organización que desde hace tres décadas trabaja por salvaguardar la memoria de esas mujeres.



Estelita es una de las más de 200 000 esclavas sexuales que el Imperio del Sol Naciente mantuvo para el disfrute de sus huestes durante sus contiendas en el Pacífico, en Corea, China, Indonesia, Malasia o Filipinas, donde se calcula que cerca de un millar de mujeres acabaron en esas "estaciones de confort".



Sometida a trabajos forzosos antes de ser encerrada en un burdel militar, Estelita reconoce que tuvo suerte porque a posteriori pudo formar una familia, se ganó la vida vendiendo pasteles de arroz, y contó con el apoyo de su marido y cinco hijos, que aceptaron su pasado y le ayudaron en su lucha por la justicia y la verdad.



No todas las "lolas" tuvieron la misma suerte; muchas ocultaron su pasado como "mujeres confort" de los japoneses por miedo a represalias e incluso a ser repudiadas por sus propias familias.



"Durante la ocupación japonesa, cualquier filipino visto con los japoneses, era automáticamente considerado un traidor. Por tanto no se trataba solo del estigma de ser violada, sino la acusación de ser una traidora a tu patria", explica la directora de Lila Filipinas, Sharon Cabusao-Silva.



Durante décadas, el caso de las "mujeres confort" en Filipinas quedó oculto, aunque ya se conocían casos similares en otros países como Corea o China, hasta que en 1992 Rosa Henson, recordada hoy como Lola Rosa, sacó a la luz su testimonio en el libro "Mujer confort: un destino de esclavitud".



Lola Rosa rompió un silencio de décadas, lo que animó a otras "mujeres de consuelo" a dar un paso al frente.



"Yo entonces trabajaba para una organización feminista a la que acudieron muchas de esas mujeres a contar su historia y me impresionó que ese ominoso episodio de la historia de nuestro país hubiera permanecido oculto tanto tiempo", explica Cabusao-Silva.

Una activista brinda charlas de ayuda y motivación a las denominadas "mujeres de confort', que fueron víctimas de la guerra. Foto: EFE



Desde su modesta sede en el distrito de Quezon, decorada con los retratos de todas las lolas y recortes de prensa sobre sus casos, Lilas Filipinas trabaja para que la historia de esas mujeres no se olviden, logren justicia y reparación.



"Ha sido una lucha muy difícil para estas mujeres porque ninguno de los gobiernos en Filipinas, ni actuales ni pasados, han mostrado ninguna clase de apoyo a su causa. De hecho, han tratado de ocultar el asunto", asevera.



La activista asegura que las sucesivas administraciones miran para otro lado en este asunto a cambio de generosa inversión, préstamos y ayuda de Japón, uno de los principales benefactores de Filipinas, e incluso retiraron en abril una estatua en homenaje a esas mujeres en Manila por la presión del gobierno nipón.



En enero de 2016 estas mujeres salieron a las calles con motivo de la visita a Filipinas del emperador japonés Akihito, en conmemoración de los 70 años de relaciones diplomáticas entre los dos países, para exigir un perdón público y compensaciones por daños que nunca llegaron.



Las mujeres confort de Corea del Sur lograron en 2015 unas "sinceras disculpas" de Tokio y indemnizaciones por valor de 7,5 millones de euros para la supervivientes con vida, un acuerdo entre gobiernos muy criticado porque no contó con la opinión de las víctimas.



"En Filipinas ni siquiera tenemos eso, nuestros gobiernos nos están dando la espalda por completo", lamenta Judith Villanueva, hija de Lola Virginia, quien falleció en 2015 con 85 años sin lograr la justicia a la que empeñó su vida.