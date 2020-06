Loja se acoge a más restricciones del semáforo amarillo; mercados piden reabrir fines de semana

LEA TAMBIÉN

La curva de contagios de covid-19 sigue en ascenso en la capital lojana. En los últimos 15 días –tiempo de vigencia de la semaforización en color amarillo por la emergencia sanitaria- se registraron 131 nuevos casos positivos de covid-19.

Según los datos de la zonal 7 del Ministerio de Salud Pública el 21 de mayo –cuando Loja cambió al semáforo amarillo- habían 234 casos positivos en el cantón. Y este jueves 4 de mayo ya suman 365 casos y la mayor parte están en el centro de ciudad.



Pese a eso, la noche del miércoles 3 de junio del 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal aprobó la reanudación de nuevas actividades solicitadas por diferentes sectores entre ellos los gimnasios, centros de entrenamientos y los cultos en las iglesias evangélicas.



El alcalde de Loja y presidente del COE, Jorge Bailón, anunció que aprobaron los protocolos presentados por esos sectores, que podían reabrir sus puertas y que debían esmerarse para cumplir con las medidas de bioseguridad, porque de lo contrario aplicarían la ley.

Pero la alegría de los dueños de estos negocios duró solo horas y la mañana de este jueves –mediante un comunicado público- el alcalde Bailón se retractó y dijo que el COE cantonal se acoge a las medidas y resoluciones emitidas por el COE nacional.



Así se mantiene la suspensión de actividades deportivas de todo tipo, en espacios cerrados donde no se garantice el distanciamiento social. Su apertura se considerará exclusivamente bajo un plan piloto y cuando el cantón haya cambiado al semáforo verde.



El semáforo epidemiológico establecido por el COE nacional delimita el tipo de actividades que están permitidas para sus habitantes, de acuerdo con el color vigente. Los COE cantonales deben regirse a eso y no pueden hacer cambios.



De allí que Bailón insistió que los protocolos presentados por los dueños de los gimnasios están aprobados, pero que no podrán retomar sus actividades hasta que exista una nueva disposición.



El Alcalde también ha recibido el pedido de los comerciantes de los mercados de que se reabran estos espacios, los fines de semana. Al momento los centros de abastos funcionan de lunes a viernes y el ingreso de compradores está calendarizado por el último dígito de la cédula.



Los mercados están catalogados como los primeros focos de propagación del virus. Eso hay que analizarlo a profundidad, dijo Bailón. Durante la presente emergencia sanitaria, 18 personas han fallecidos por covid-19 en el cantón Loja y 23 en toda la provincia.