Loja aplica más restricciones a la movilidad frente al contagio del covid-19

La capital lojana impone más restricciones para contener los contagios de covid-19 en el cantón. El Concejo Cantonal aprobó una ordenanza que reduce los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ordenó la suspensión del transporte público hacia la parroquia El Cisne.

La ordenanza que Regula el Expendio de Bebidas Alcohólicas fue aprobada –en segundo debate- la noche del martes 4 de agosto del 2020 y está vigente desde este miércoles 5 y mientras dure la emergencia sanitaria. Este tema fue solicitado a los ediles por el COE cantonal.



La normativa establece que está permitido el expendio de bebidas alcohólicas en licoreras, supermercados, comisariatos, bodegas, tiendas y depósitos, únicamente de lunes a jueves, de 11:00 a 18:00. Mientras que de viernes a domingo se aplica la medida del COE nacional.



Es decir, se mantiene la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos comerciales y las reuniones sociales, culturales, deportivas y religiosas en el cantón. Su incumplimiento se sanciona con el pago de un salario básico unificado y la reincidencia con el doble.



En el caso de fiestas se sanciona al propietario del inmueble. La Comisaría de Higiene, Ornato y Tránsito son las que –desde este miércoles 5 de agosto intervienen en los operativos de control para hacer cumplir las disposiciones. Marco León, comisario de Ornato, dijo que se fortalecerán los operativos.



Al alcalde y presidente del COE, Jorge Bailón, le preocupa que el nivel de contagios no baja en esta ciudad. El domingo 2 de agosto había 2 097 casos positivos y este miércoles subieron a 2 396. De ellos, 852 pacientes se han recuperado y 68 personas han fallecido.



Por eso, el COE cantonal dispuso que se suspenda el servicio de transporte público hacia la parroquia El Cisne y los vehículos particulares solo podrán llegar hasta San Pedro de La Bendita. “Conocemos la advocación por la Virgen de El Cisne y la fe no mira el peligro. Es una decisión dura, pero va a evitar los contagios”, dijo Bailón.



Esta decisión llega en un momento en que la Diócesis de Loja autorizó la reapertura de la Basílica de El Cisne desde el 1 de agosto y siguiendo los protocolos de bioseguridad- para que los peregrinos tengan su espacio de oración. En el día hay horarios de apertura y de desinfección.



La Basílica está abierta de 08:00 a 10:00, de 10:30 a 12:00, de 14:00 a 15:00 y de 15:30 a 16:45, de lunes a sábado, y en las horas intermedias de cierre se cumplen los procesos de desinfección. El domingo se mantiene cerrada para evitar aglomeraciones.



Pero ante la llegada de fieles a la parroquia El Cisne, otra vez se analiza el cierre de la Basílica. La Gobernación de Loja emitió un comunicado pidiendo a los fieles del país que no se trasladen a la ciudad porque no habrá actos religiosos en la parroquia ni en la Catedral de Loja.