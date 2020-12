Preocupación por el retraso en el pago de salarios en el Municipio de Loja y procesos de jubilación estancados

Una huelga momentánea de brazos caídos fue necesaria para que las autoridades del Municipio de Loja atendieran la demanda de los 2 900 empleados de este Cabildo que han tenido retrasos en el pago de sus salarios en los últimos meses de este año.

Según el Sindicato de Trabajadores Municipales, hace una semana los trabajadores recibieron el sueldo correspondiente a octubre del 2020 después de haber optado por esta medida y tras haber emitido varios reclamos. El pago de noviembre y diciembre sigue pendiente.



Christian Cando, secretario de este conglomerado, indicó que tras una asamblea general que se realizó la semana pasada y a la que acudieron un grupo de trabajadores y el mismo alcalde no se llegó a ningún acuerdo. Por ello, indicó están a la espera de los ofrecimientos de recibir las transferencias pendientes.



“Sabemos que hay la disminución de casi USD 1 millón mensual al presupuesto del Municipio, pero nosotros también tenemos deudas, créditos y arriendos que no esperan”, señaló Cando.



El alcalde de Loja, Jorge Bailón, dijo que las deudas del Gobierno central al Municipio les han puesto en esta difícil situación económica con los empleados y trabajadores. “Les pagamos el décimo tercero y los sueldos de octubre”.

Según él, adeudan las remuneraciones de noviembre y diciembre, y que esperan ponerse al día con las recaudaciones de este último mes, el cobro de predios del inicio del próximo año y las transferencias que les haga el Ministerio de Finanzas.



A este retraso se suma también el estancamiento de 17 procesos de jubilación patronal de ex empleados municipales que no han podido cobrar aun lo que les corresponde, según lo confirmó el asesor jurídico de los trabajadores, Fausto Moreno.



Esa espera tiene angustiados a exempleados como Segundo Arévalo, de 75 años, quien laboró por más de 35 años en el Municipio. Según el extrabajador, salió del Cabildo hace un año y medio por pedido de la administración anterior y con la que cuadró un proceso de jubilación que hoy le dicen que es completamente ilegal.



Por sus años de trabajo como conductor y ayudante, Arévalo debe recibir más de USD 50 000 pero indica que solo quieren cancelarle USD 4 000. “Llevamos año y medio en este problema y se justifican diciendo que el pedido es ilegal. Nos han botado a la mendicidad. Somos viejos, no podemos trabajar y no es justo que se nos trate de esa manera”, cuenta entre lamentos Arévalo.



Sobre estos 17 procesos judiciales, el alcalde dijo que están retenidos porque no fueron programados ni presupuestados por la anterior administración municipal. “Cometieron una ilegalidad y estamos analizando cómo arreglarles”.



Según Bailón, en su administración han jubilado a 36 personas, con las cuales establecieron convenios de pago mediante tres cuotas. Por estas jubilaciones el Municipio invierte alrededor de USD 1,2 millones.