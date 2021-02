El cantón Macará recibe a decenas de migrantes a diario tras el endurecimiento de operativos en la frontera con Perú

Los exteriores de los edificios públicos, las cercanías de monumentos, calles y parques fueron escogidos por hasta 80 personas en situación de movilidad que llegan a diario a Macará, cantón fronterizo de Loja, tras los intensos operativos que fueron ordenados por las autoridades de Perú.

“La gente que estaba yendo a Huaquillas y no puede pasar por ahí está viniendo a Macará. Son entre 50 y 80 venezolanos que vienen por noche”, contó el alcalde de Macará, Alfredo Suquilanda, la tarde de este lunes 8 de febrero del 2020.



Según el Alcalde, se trata de viajeros que intentan cruzar el vecino país por alguna de las trochas ilegales a lo largo de los casi 60 kilómetros de la línea fronteriza que tiene esta jurisdicción. Muchos, indicó Suquilanda, cruzan el río Macará y aprovechan los relevos de guardia de la milicia peruana que se hacen en la noche y madrugada para pasar.

La Cruz Roja entrega kits de ayuda humanitaria en Huaquillas (El Oro). Foto: Cortesía Cruz Roja



Los operativos que hacen los militares desde Ecuador, insistió el alcalde, no han sido suficientes debido a la extensa zona por donde se puede cruzar. “Vienen niños y mujeres. Estamos viendo la forma de hacer albergues y comedores. Se calcula que no menos de 10 000 personas han pasado por aquí y hay un gravísimo problema sanitario”, dijo Suquilanda.



La Cruz Roja Ecuatoriana indicó que cerca de 1 200 personas en situación de movilidad humana también están en la parroquia Unión Lojana del fronterizo cantón Huaquillas, en la provincia de El Oro. Hacia ellos se ha direccionado la entrega de asistencia humanitaria por parte la Cruz Roja Ecuatoriana.



De acuerdo con este organismo se trata de familias que no han podido seguir su trayecto hasta el vecino país.



A finales del mes pasado, las autoridades de Perú ordenaron un intenso operativo de control para evitar el ingreso de los migrantes a su territorio, a través de casi 30 caminos ilegales. Para ese fin se desplegaron decenas de militares con camiones, motos y tanques.

Autoridades del cantón Macará se reunieron con representantes de organismos de ayuda social para brindar ayuda a los migrantes. Foto: Cortesía Municipio de Macará



El punto de paso oficial entre Ecuador y Perú permanece cerrado por la emergencia sanitaria causada por el covid-19, al igual que en el puente de Rumichaca, en el norte del país.



Para dar soporte a las familias que están en Huaquillas, la Cruz Roja coordinó la entrega de 300 kits con equipos de protección personal, 100 kits de higiene familiar, 800 kits de abrigo y tres kits de cocina. La Cruz Roja también ayudará con la distribución de agua, brindará primeros auxilios y ofrecerá charlas de bioseguridad para evitar contagios de covid-19. También trabajará en el restablecimiento del contacto entre los migrantes y sus familiares.



Ayer, un equipo técnico de este organismo también se reunió para analizar la situación de los migrantes en Macará. En ese encuentro estuvieron además representantes de la Oficina para las Américas de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.



“Son humanos y tenemos que ayudarlos”, dice el alcalde de Macará, quien afirmó que los migrantes empezaron a llegar a esta localidad desde hace 10 días principalmente desde Huaquillas.



“Cruz Roja Ecuatoriana reafirma una vez más su compromiso y misión de aliviar y prevenir el sufrimiento humano, llegando siempre a las personas más vulnerables con su ayuda humanitaria de manera oportuna”, indicó esta entidad en un comunicado.