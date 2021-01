Controles en el aforo y el espacio público en Portoviejo, Latacunga y Loja

Los Comités de Operaciones de Emergencia cantonal (COE) de Portoviejo, Latacunga y Loja definieron medidas para el aforo y el uso del espacio público, para la prevención del contagio. En cambio, los municipios de Riobamba, Cuenca y Guayaquil realizan controles.

En Portoviejo, el COE aprobó 21 medidas, que entraron en vigencia ayer 5 de enero del 2021. Una de ellas es que los mítines políticos y plantones en el espacio público están prohibidos. En sitios privados se harán con máximo 25 personas. Solo se autorizan caravanas vehiculares.



Los bares, discotecas, centros de tolerancia y toda actividad que no garantice el distanciamiento seguirán cerrados.



Pero el COE autorizó la ampliación del horario de restaurantes y negocios de comida rápida hasta las 00:00, con la mitad de su aforo; el servicio a domicilio será hasta las 02:00.



El expendio de licor está permitido hasta las 22:00, de lunes a sábado y feriados. Los domingos está prohibida la venta.



Las canchas deportivas podrán abrirse, pero sin espectadores. Los parques infantiles también se abrirán para juegos individuales y bajo la responsabilidad de un adulto y las normas de bioseguridad.



Los espectáculos artísticos se autorizaron con límites de aforo y protocolos. Los cines y teatros funcionarán al 50%.



Las reuniones sociales se efectuarán hasta con 25 personas. La playa de Crucita y el manglar de La Boca estarán abiertos con un aforo del 25%.



Freddy Saldarriaga, director municipal del Departamento de Control Social, señaló que la normativa se basa en los informes sobre el comportamiento del virus en el último mes. Señaló que uno de los indicativos positivos fue que se registraron menos muertes (137) en diciembre. Fue un 18% menos que en noviembre. Además, en el área de hospitalización están ocupadas 49 de las 105 camas para covid-19.



Se tiene previsto que, a mediados de enero, se realice una nueva campaña para detectar covid-19 con 1 200 pruebas.

En Loja se aprobaron limitaciones al aforo y aún no se abrirán los bares, discotecas y centros de tolerancia. También se dispuso que siguiera cerrada la atención en el Zoológico Municipal Orillas del Zamora.



En esa ciudad, las Fuerzas Armadas, Policía, comisarías y la Unidad de Tránsito realizarán los controles sobre del uso correcto de la mascarilla, distanciamiento físico, aglomeraciones y los horarios de la movilidad vehicular.



En Latacunga, el COE decidió un aforo del 50% en locales de alimentación, cafeterías, restaurantes farmacias, supermercados y centros comerciales. Sobre la movilidad, no se aplicará la restricción vehicular, porque el Municipio no tiene la competencia, indicó Rafael Sánchez, responsable de comunicación del Cabildo.



En otras zonas hay controles. En Riobamba comenzaron la noche del lunes y se realizarán a diario en diferentes sectores de la ciudad. La prohibición de expendio de bebidas alcohólicas y la restricción de eventos masivos son el objetivo principal de los agentes de control municipal, policías y técnicos de la comisaría que participarán en los operativos.



“Hemos identificado cuatro puntos críticos. Estos días trabajaremos con la totalidad de nuestra operatividad para evitar que la gente confunda el fin del estado de excepción con la relajación de medidas porque la pandemia no ha terminado”, dijo Francisco Ávila, director de Control Municipal.



En Cuenca, los controles en el aforo y el distanciamiento físico son limitados en los mercados de la capital azuaya, que son los espacios que registran más alertas de aglomeraciones. Los policías municipales solo alcanzan a llamar la atención a las personas para que mantengan la distancia.



La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil intensificó la vigilancia, para que se respete el 50% del aforo del transporte público.



Vicente Taiano Basante, gerente general de la ATM, dijo que la libre circulación es importante para que no se generen aglomeraciones en los buses urbanos. Los controles se enfocan en constatar que la transportación pública (buses convencionales, Metrovía y Aerovía) cumplan con el número de pasajeros permitido y que el usuario lleve mascarilla en todo momento.

En el caso de los taxis, el aforo es de 4 personas (chofer y máximo 3 pasajeros). “Hacemos un llamado a los usuarios de los taxis a que también utilicen la mascarilla durante el trayecto. La mascarilla es importantísima para evitar un posible contagio de covid”.



Para reforzar las medidas de bioseguridad, la institución proveerá -hasta fines de enero-, a los taxis que no cuenten con este sistema, de un divisor entre el conductor y pasajeros.



La inversión será de alrededor de USD 30 000 para alrededor de 11 000 taxis formales registrados. El separador se entregará desde la última semana de enero. La ATM supervisará también que la transportación pública dé servicio a las personas que no puedan aplicar el teletrabajo.