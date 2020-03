Loja y Azogues calendarizan la atención en los centros de compras

LEA TAMBIÉN

Loja y Azogues son los primeros cantones del Austro que acogen algunos protocolos de movilización de personas sugeridos por la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.

La principal recomendación de la AME fue que la atención al público en los mercados, farmacias, distribuidoras de combustibles y entidades financiera se calendarice con el último dígito de la cédula, para evitar la aglomeración de personas y la propagación del virus.



Este lunes 23 de marzo del 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Loja autorizó que a esos espacios de compras se desplace una sola persona por familia o vivienda y de acuerdo con el último dígito del número de cédula.



Así las personas con los dígitos 1, 3, 5, y 9 podrán hacer sus compras los días lunes, miércoles y domingos; y los de 0, 2, 4, 6 y 8 podrán abastecerse los martes, jueves y sábado. Mientras que los lunes se restringe la movilidad para todos los ciudadanos, exceptuando los servicios de salud y la compra de medicamentos.







Además, quien realice las compras no deberá formar parte de los grupos vulnerables y deberán hacerlo con los protocolos de protección establecidos como el uso de guantes y mascarilla. Además, deberán guardar distancia de uno a dos metros entre personas.



Para Luis Mario Barzallo, director ejecutivo de la AME, las sugerencias tienen como objetivo prevenir y frenar los contagios del coronavirus porque los servicios de salud del país no están preparados para enfrentar esta pandemia.



Él aclaró que las recomendaciones no son de aplicación obligatoria para los 221 municipios del país, sino que queda a libre decisión de sus alcaldes o que hagan sus ajustes de acuerdo con su realidad geográfica, social y sanitaria.



Mientras tanto, el COE de Azogues resolvió que a partir de este martes 24 de marzo al Recinto Ferial y San Francisco podrán ingresar para aprovisionarse de productos las personas con los dígitos terminados en 1, 2 y 3; los martes 4 y 5; los miércoles 6 y 7; y los jueves 9 y 0.



Mientras que los mercados Mayorista y Sucre, que funcionan los miércoles, laborarán en dos horarios: de 06:00 a 11:00 podrán ingresar las personas cuyos dígitos terminen en 1, 3, 5 y 9; y de 12:00 a 16:00 los de 2, 4, 6, 8 y 0.



En estos centros de habilitó una puerta de ingreso y otra de salida para ordenar el paso de personas. El alcalde, Romel Sarmiento, pidió que no visiten estos espacios niños ni personas de la tercera edad y que apliquen todas las recomendaciones de asepsia en las prendas de vestir y uso de implementos de protección.



Barzallo insistió en que sino hay la cultura y la voluntad ciudadana la pandemia no va a parar. Todos los municipios del país trabajan de forma articulada con los diferentes niveles del Gobierno Nacional dentro de la emergencia sanitaria y el estado de excepción.