Logros, polémicas y encontronazos en los seis meses de López Obrador

Los seis meses de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador están marcados por episodios positivos, otros con claroscuros y grandes retos para lograr la transformación de México que ha prometido el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Morena (Morena).

El combate al robo de combustibles, el crecimiento de la violencia, desencuentros con los medios de comunicación, la creación de la Guardia Nacional, la relación con EE.UU. y las polémicas por las expectativas de crecimiento económico son algunos de los hechos más importantes.



Estos son algunos momentos clave del primer semestre del nuevo Gobierno en México:



Combate al robo de combustible: El presidente desató una lucha frontal contra el multimillonario robo de hidrocarburos que provocó a inicios de año una crisis de desabastecimiento de gasolina por el cierre de oleductos y el transporte por camión cisterna.



Según cifras oficiales, la estrategia funcionó y permitió una reducción en la sustracción ilegal de combustibles que pasó de 81 000 barriles diarios a solo 4 000 barriles diarios.

En la comunidad de Tlahuelilpan, la explosión durante el robo de hidrocarburo causó la muerte de 135 personas en diciembre, su primera gran tragedia.



Guardia Nacional: El organismo de seguridad tiene como finalidad frenar la ola de violencia en el país y está conformado por militares, marinos y policías federales.



Su creación logró unanimidad de los partidos, pero no ha estado exento de críticas por organismos nacionales e internacionales que ven una militarización de las fuerzas de seguridad, pese a que estará encabezada por un militar en retiro (de facto, un mando civil).



Promesas económicas: El mandatario sigue firme en su expectativa de crecimiento de 4 % anual durante su mandato, que culmina en 2024.



Sin embargo, organizaciones, especialistas y la banca han reducido esta previsión a menos del 2 % para el 2019, lo que dificultaría su pronóstico sexenal. Testarudo, ha retado en varias ocasiones a analistas, confiado de lograr su resultados.



Relaciones exteriores: López Obrador exigió por carta que el rey de España y el papa Francisco se disculparan por los abusos cometidos durante la conquista, hace 500 años.



México se ha mantenido al margen de la crisis en Venezuela y ha dicho que su Gobierno "no intervendrá", apelando solamente al diálogo.



La crisis en el sistema de salud: El gran recorte en el presupuesto, el desabastecimiento de medicamentos y el despido de personal médico han puesto en jaque la seguridad social en México.



Esto ha generado protestas por parte de los médicos e incluso los directores de los institutos nacionales de salud han protestado por poner en riesgo la salud de los ciudadanos.



En muchas ocasiones, López Obrador ha negado el desabasto, aunque cuando ha aceptado la escasez ha pedido comprensión pues, asegura, está luchando contra la corrupción.



Recortes a programas sociales: Entre la ciudadanía ha preocupado especialmente el recorte de financiación a estancias infantiles y refugios para mujeres maltratadas.



No obstante, el Ejecutivo afirma que es más útil dar recursos directos a los beneficiarios que usar intermediarios.



La refinería de Dos Bocas y el reflote de Petróleos Mexicanos (Pemex): Uno de los proyectos más ambiciosos de López Obrador es la construcción de la refinería en Dos Bocas, en el suroriental estado de Tabasco, junto con el "rescate" de Pemex, que enfrenta serios problemas financieros y de producción.



Analistas consideran un riesgo tanto el plan gubernamental con Pemex como la refinería, que al final realizará el propio gobierno porque invitó a participar a varias empresas privadas pero finalmente desechó sus propuestas al considerar que presentaban un presupuesto y un tiempo de entrega excesivos.



Reforma educativa: A unos días de llegar al poder, el presidente firmó una iniciativa para cancelar la reforma educativa de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).



Y propuso una iniciativa que tiene como principales puntos la cancelación de la evaluación docente y la educación gratuita en todos los niveles, potenciando el papel de los maestros.



Pese a que eliminaba la anterior reforma, el presidente topó con la oposición del poderoso sindicato de la CNTE. Tras semanas de retrasos en el Legislativo, logró aprobar una nueva reforma que, finalmente, parece haber logrado un cierto consenso en el sector.



El choque con la prensa: Estos seis meses de mandato se han caracterizado por un choque constante con la prensa "fifí" o conservadora.



Recientemente denunció que en el país existe "el hampa del periodismo" que se dedica a calumniarlo, y a menudo denuncia imparcialidad en artículos.



La guerra comercial con EE.UU.: A menos de 48 horas de cumplir seis meses en el cargo, López Obrador se enfrenta posiblemente a uno de los mayores retos desde que tomó el poder.



El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles -gradualmente, del 5 % al 25 %- a México como castigo por no frenar el flujo migratorio.



El presidente mexicano ha apelado a la prudencia y a la unidad nacional, y se ha mostrado convencido que finalmente su principal socio comercial rectificará.