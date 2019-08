El logo ganador del Metro de Quito se anunciará en los próximos días

LEA TAMBIÉN

El plazo de votación para escoger el nuevo logo del Metro de Quito se amplió. Así se informó este miércoles 7 de agosto del 2019, en el chat oficial del Municipio luego de que anoche se anunciara en Twitter que ya se escogió un triunfador.

“¡Quito escogió! El logotipo ganador del Metro representa

una ciudad que se levanta entre montañas, siendo sus elevaciones más queridas y representativas el Ruco y el Guagua Pichincha. ¡Gracias por ayudarnos! #QuitoGrandeOtraVez”, fue el mensaje que se difundió en esa red social.



Sin embargo, la mañana de hoy, en la Alcaldía se indicó que el sello fue publicado, pero se solicitó una prórroga del tiempo para ampliar el universo de votantes. También aclaró que no se anunció un ganador como tal, solamente el resultado de la encuesta. Así, en los próximos días se informará cómo será con la votación y se elegirá al definitivo.



Algunos medios de comunicación informaron en sus portales y cuentas de redes sociales que el nuevo logo ya fue escogido. También se pronunciaron las autoridades. Por ejemplo, el concejal Bernardo Abad manifestó que “hubo una solución sencilla e integral al problema del ‘famoso’ logo del Metro. Sin costo, sin polémica, imagen ya conocida y posicionada. Felicitaciones y gracias a @joffrevz por su aporte”.



La revista Trama de Arquitectura indicó en su cuenta de

Twitter que “es un grave error al escoger esta imagen para el proyecto de transporte más emblemático del país. Como expertos, le indicamos que no cumple con los requisitos mínimos de comunicación”.



Esto ocurre luego de que la Alcaldía anunciara, el pasado lunes 5 de agosto, que el logotipo seleccionado durante la gestión de Mauricio Rodas iba a ser cambiado. “Ante la detección de anomalías en la marca del Metro de Quito, nos encontramos con la necesidad de no continuar con su uso, por lo que tu ayuda en la selección del nuevo logotipo es importante", anunció.



La medida se adaptó en el contexto de las denuncias ciudadanas que se propagaron en redes sociales.



Algunos usuarios notaron que, cuando se realiza una búsqueda de imágenes en Google con las palabras “M Logo”, una de las primeras opciones que aparecen es la de un estudio de comunicación y marketing llamado mStudio.



Para escoger el logo anterior, el Municipio realizó una encuesta entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre de este 2018. Cuatro días después del cierre esa encuesta, el 9 de octubre, el alcalde Mauricio Rodas, y el entonces gerente de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, Mauricio Anderson, develaron el trabajo. El notario Eduardo Villagómez certificó la validez de los resultados.



Ese concurso se definió mediante votación a través de la página web www.quito.gob.ec y el logo ganador obtuvo 4 642 votos, que equivalen al 50,93%. Rodas destacó la participación de cerca de 10 000 quiteños para decidir la imagen que, a su juicio, iba a convertirse en un elemento de identidad de la ciudad y "un nuevo símbolo de nuestra 'Carita de Dios'" y "un sinónimo de orgullo".



El costo del logo y otros diseños como los que representarán a las estaciones del Metro bordeó los USD 40 000, según se informó en el Metro de Quito el año pasado.