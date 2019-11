Dueños de locales y vecinos de Carapungo piden más seguridad y control por nuevo centro comercial

LEA TAMBIÉN

Los dueños de locales comerciales y vecinos de Carapungo, en el norte de Quito, piden más seguridad alrededor del nuevo centro comercial Portal Shopping, ubicado en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolivar, inaugurado el jueves 31 de octubre del 2019.

Una de las propietarias de una panadería, Viviana Peralta, manifestó que ha sido beneficioso para ella este nuevo centro comercial porque logra vender más, pero dijo que se necesita control de la Policía. Añadió que si incrementaron las ventas, sobre todo en los días de feriado que se tuvo y espera que esto ayude a recuperarse por las pérdidas que tuvieron los días del paro.



Al respecto Rocío Logroño quien se dedica a la venta de comida en su local indicó que " ha sido beneficioso pero necesitamos que hagan algo con tanta basura que se tuvo". Pide que las autoridades municipales ayuden con basureros pues la parada donde los vecinos llegan para esperar un bus estaba repleta de desperdicios ya que no hay tachos ni contenedores.

Los vecinos del lugar señalan que el tráfico se complicó en la zona. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO



Con ella coincidió Germán Muzo, dueño de un local de servicio de computadoras. Añadió que se debería dar apoyo a la seguridad de todos en el lugar. “Han venido más vendedores informales y los agentes metropolitanos solo controlan la parte del centro comercial. Antes atendía hasta las 21:00 pero ya no es posible porque da miedo. Únicamente atiendo hasta las 19:00".



Los vecinos piden que las autoridades den una solución al tema y que haya presencia de la Policía Nacional. El pasado 12 de octubre la UPC que funcionaba al ingreso al barrio en la vía Panamericana Norte fue quemada y permanece cerrada. Hasta ahora no hay una solución al respecto.



Los moradores de la calle Padre Luis Vacari felicitaron a los propietarios del Portal Shopping. "Es un lugar muy agradable y presenta todas las facilidades", dijo Wilmer Encalada. Sin embargo señala que el día que se inauguró tardó más de 45 minutos en llegar a su casa. "El tráfico era terrible y los buses iban más llenos aún". Afirma que a partir de las 18:00 es más compleja la circulación en el redondel de Carapungo.



El mismo inconveniente indica Ruth Quisilema. "Yo vengo desde el centro de Quito y calculó que me he demorado unos 15 o 20 minutos más". En el lugar colaboran los miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para facilitar la circulación pero en las horas pico este inconveniente genera molestias pues los moradores de Carapungo, Calderón, Llano Grande tardan más en llegar a sus domicilios.