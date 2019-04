Plan de dejar poder local a familiares falló; solamente un Alcalde lo logró

LEA TAMBIÉN

Optaron por un familiar como candidato para que les sucediera en el cargo, pero en las elecciones seccionales sufrieron un revés. Los allegados de siete alcaldes, que dejarán sus puestos el próximo 14 de mayo, no alcanzaron un triunfo. Solamente uno lo logró.

Los personeros municipales habían apostado por apoyar las candidaturas de sus esposas e hijos para que sean sus cartas. Los casos se registraron en Guayas, Azuay, Los Ríos y Manabí. Mientras, en El Oro un padre e hijo buscaron la Prefectura y la reelección por la Alcaldía de Machala, respectivamente.



En Balzar, Yaguachi, Santa Isabel, Pueblo Viejo y Manta fueron las esposas de los actuales alcaldes las que buscaron reemplazarlos. En los cuatro primeros cantones ellos no pudieron participar por la prohibición de reelección al contar con más de dos períodos.



En territorio balzareño, Cirilo González respaldó a su esposa Martha Burgos. Ella se ubicó en tercer lugar con Fuerza Ecuador, pues recibió el 13,90% de los votos.



Él, en cambio, sí habría alcanzado una curul para el concejo cantonal, según los resultados preliminares. El político renunció a la Alcaldía en diciembre pasado para buscar esa nueva dignidad.



González tiene su lectura. Dijo que hubo una campaña sucia que afectó la imagen de su gestión y por ende arrastró a su esposa. Pese al resultado, seguirán haciendo política y ya piensan en el 2021, cuando en las elecciones generales se elijan nuevos asambleístas.



“Estoy seguro que la gente después de unos seis, diez meses o un año se va a dar cuenta la diferencia que tenía Cirilo González o su esposa por su administración. Vamos a tener un compás de espera para ver cómo se desenvuelve el nuevo Alcalde”, afirmó.



En Yaguachi, Esther Castro intentó continuar con las dos administraciones de su esposo Daniel Avecilla, con Alianza País. No obstante, quedó tercera con el 19,44%.



Avecilla desestimó días atrás que su caso haya constituido una herencia del poder y justificó la candidatura de Castro tras concluir su idoneidad para la postulación luego de realizar varias encuestas.



Mientras, en Manta el alcalde Jorge Zambrano decidió no participar por una reelección a pesar de que no tenía impedimento para hacerlo. La carta fue su esposa, Ana María Suárez, quien apenas alcanzó el 7,28% de los votos.



Zambrano hace una diferenciación en su caso. Aclaró que fueron varios grupos sociales los que le pidieron a su esposa que acepte la postulación. “Me consultó y la apoyé, como lo haría cualquier familiar, pero es el pueblo el que decide”.



En Santa Isabel, provincia de Azuay, una de las candidatas a la Alcaldía fue Mónica Torres Ochoa, esposa del actual alcalde, Rodrigo Quezada, quien preside ese Municipio desde el 2000. Ella fue auspiciada por Popular Democracia y Libertad, pero captó el cuarto puesto con tan solo el 11,56%.



En Pueblo Viejo, Elsy Ospina Garcés se promocionó como la sucesora de su esposo, el tres veces alcalde Carlos Ortega Barzola. Ella su ubicó en tercer lugar, con el auspicio de Alianza País, con el 17,95% de respaldo popular.



En tanto, en Samborondón, Bolívar y El Carmen los alcaldes optaron por sus hijos. En el cantón manabita de El Carmen, Mayra Cruz, hija del alcalde Hugo Cruz, fue la apuesta del oficialismo, pero quedó tercera con el 24,22%.



Y en el también cantón manabita Bolívar, fue Sandra González la carta de Unidad Primero. Ella es hija del alcalde saliente Ramón González. Apenas alcanzó el 9,6% de los votos y se ubicó quinta.



Distinto a los anteriores escenarios, Juan José Yúnez es el virtual ganador de la Alcaldía de Samborondón, cargo que hoy ostenta su padre, José Yúnez Parra, desde 1996, siendo el dignatario más antiguo de Ecuador. Ambos son de la alianza Partido Social Cristiano -Madera de Guerrero.



Yúnez afirmó que los votos se los ganó a pulso, con caminatas y sobre todo escuchando las ideas y necesidades que aún restan por atender entre los ciudadanos.



“No puedo negar, sin embargo, que la buena gestión de mi padre José Yúnez Parra está arraigada en la mente agradecida de los samborondeños que decidieron que siga lo mejor”, refirió.



Mientras, en la provincia de El Oro el actual alcalde Carlos Falquez Aguilar no pudo ser reelegido luego de quedar en segundo lugar con el 22,88%.



Su caso tomó por sorpresa en la etapa proselitista cuando su padre, Carlos Falquez Batallas, se inscribió para la Prefectura orense. Sin embargo, tampoco ganó tras quedar tercero con el 21,61%. Esto significó un revés para la lista 6.



Falquez Batallas indicó que los pueblos son los dueños de su presente y de su futuro, por ello cree que pueden equivocarse en las urnas.

“Se equivocaron el último 24 de marzo, esa misma democracia le da al pueblo la oportunidad de rectificar después de cuatro o cinco años”, dijo.