El rey Carlos III continuará en el nuevo año su tratamiento contra el cáncer que padece, del que no se ha facilitado información, indicó este viernes el canal informativo Sky News.

Según una fuente del Palacio de Buckingham citada por la televisión, “su tratamiento ha avanzado en una dirección positiva”. Además, como una enfermedad controlada, el ciclo de tratamiento continuará el próximo año (2025)”.

La misma fuente añadió que predomina un sentimiento de optimismo sobre la dolencia que padece el monarca. Esto se puede evidenciar en su deseo de continuar con su cargada agenda pública a lo largo de las navidades.

El pasado febrero el palacio informó que de Carlos III había sido diagnosticado de cáncer, aunque no detalló de qué tipo ni su pronóstico.

Tampoco se ha revelado cuál es el tratamiento que está siguiendo el Rey para luchar contra el cáncer.

Se conoce que el Rey ha transformado su vida en busca de una mejora en su salud. Para ello ha realizado cambios en su estilo de vida y en su alimentación.

Uno de ellos es que eliminó por completo la ingesta de carnes rojas, algo que ya había intentado en el pasado pero que tomó fuerza con el diagnóstico de su cáncer.

La familia real británica cerrará este 2024 uno de sus años más aciagos, con la enfermedad que sufre el Rey pero también su nuera, la princesa de Gales, Catalina.

La Princesa anunció en septiembre que ha completado su tratamiento con quimioterapia contra el cáncer que le fue diagnosticado en enero y cuya naturaleza también se desconoce.

