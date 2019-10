Lluvias ligeras y moderadas para la tarde de este viernes 18 de octubre y el fin de semana pronostica el Inamhi

LEA TAMBIÉN

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó este viernes 18 de octubre de 2019, que se prevén lluvias de tipo ligeras y moderadas sobre Quito y el valle de Los Chillos en horas de la tarde.

La temperatura en la capital se mantendrá entre 10 y 11 grados centígrados durante la mañana en el sector norte. En el sur, será de siete grados centígrados. Durante la noche, la temperatura media bordeará los 15 grados centígrados.



De acuerdo con el analista de esta institución, Wladimir Arreaga, el panorama de lluvias será similar durante las tardes de este fin de semana. Por eso es necesario que los quiteños tomen las medidas del caso, sobre todo si tienen planificado salir de casa. No deben olvidar paraguas y ropa abrigada.



La nubosidad en horas de la tarde provocaría que las precipitaciones caigan sobre Quito y de forma general en el callejón interandino. Además, "existe la posibilidad de que haya presencia de tormenta eléctricas, sobre todo el sur y en el área de los valles".



Este sábado 19 de octubre del 2019 se espera que las lluvias sean de mayor fuerza en distintos sectores de Quito.



El Inamhi recomienda a los conductores que tomen las precauciones del caso ya que es probable la presencia de neblina.



El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) indicó que no se reportaron emergencias por las lluvias registradas ayer, jueves 17 de octubre. No obstante, recomienda tener en óptimas condiciones los vehículos y no lanzar basura a las calles para evitar el taponamiento de sumideros y el colapso del sistema de alcantarillado.