Lluvias provocaron cuatro deslizamientos de tierra durante el fin de semana en Quito

Una fuerte lluvia cayó la madrugada de este lunes 22 de marzo del 2021 en el centro y sur de Quito. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) indicó que, en la región interandina, las precipitaciones en algunos casos podrían disminuir su intensidad.

No obstante, se estima que durante este periodo aún se presenten eventos de intensidad variable con algunas descargas eléctricas. En la capital se reportaron lluvias en la avenida Velasco Ibarra, El Trébol y la autopista General Rumiñahui. Lo mismo en los barrios La Tola, Monjas Orquídeas, Jardín del Valle, La Floresta y la avenida González Suárez.



El último reporte de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (EM Seguridad) indicó que durante el último fin de semana se reportaron cuatro deslizamientos de tierra en la capital.



El más grave ocurrió en el conjunto habitacional Villarreal 1 de Pomasqui, vía a la Mitad del Mundo, extremo norte de Quito, en donde viven 97 familias. Un muro de aproximadamente 20 metros se desplomó a las 18:00 de ayer.



Hoy temprano, lo vecinos cercaron la zona con cinta amarilla. Contaron que antes allí funcionaba un parqueadero, pero la zona fue inhabilitada por seguridad. “El Municipio nos advirtió del problema, pero nosotros le pedimos que se retire a las casas construidas al borde de la quebrada como invasiones para que no afecten”, manifestó Sebastián Sánchez, administrador de la urbanización.



A su criterio, el desfogue de aguas servidas de esas viviendas afectó las bases del talud de la quebrada. “A esto se suma que no se ha terminado el proyecto de alcantarillado”, acotó el morador.



También se reportó un colapso estructural en el sector de La Bota, norte de Quito. EM Seguridad informó que la emergencia se produjo al interior de una vivienda tipo covacha en donde habitaba un adulto mayor de 70 años, quien fue trasladado a la casa de familiares. La entidad informó que activó la ayuda humanitaria para entregar alimentos no perecibles, kits de vestimenta y aseo personal, toallas, frazadas, una cama y un colchón de una plaza y media.



Asimismo hubo 31 accidentes de tránsito. Uno ocurrió a las 06:41 del sábado 20 de marzo en la Panamericana Norte, a la altura de Guayllabamba. Dos mujeres, de 50 y 72 años, murieron. Al conductor le hicieron la prueba de alcoholemia y resultó negativa.