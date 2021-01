Temperaturas variarán entre 7, 9 y 21 grados en Quito este lunes 11 de enero; la lluvia cayó desde las 09:45

Desde las 09:45 de este lunes 11 de enero del 2021 comenzó a llover en Quito. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), el cielo estará parcial nublado con incremento ocasional de la nubosidad y chubascos aislados.

A los peatones y conductores les sorprendió el cambio del tiempo, pues más temprano el sol pegaba con fuerza. En la intersección de las calles Chile e Imbabura del Centro Histórico, la gente compraba paraguas a los comerciantes informales. Otras personas adquirirán sacos de lana para protegerse del frío. Unos transeúntes se cubrían la cabeza y espalda con plásticos para no mojarse.



El Inamhi pronosticó que la temperatura variará entre 9,7 y 21 grados centígrados. El COE Metropolitano alertó que se presentarán chubascos aislados en el sur de la capital. La humedad variará entre el 50 y 80% y el cielo está parcial nublado con incremento ocasional de la nubosidad.



Con base en la información registrada por las cámaras de videovigilancia instaladas en la ciudad, el COE Metropolitano informó que “al momento no existe novedades en las diferentes vías de la ciudad”. De igual forma, el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito no reportaron novedades hasta las 10:30.



En la avenida Simón Bolívar y la Autopista General Rumiñahui, la movilidad de vehículos era fluida. Lo mismo en la avenida Velasco Ibarra, La Marín y las principales vías del Centro Histórico. Desde el mirador de La Forestal se podía observar en todo el sur de Quito se encontraba cubierto por una espesa capa de niebla.