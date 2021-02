La lluvia y el frío se alejan de Quito

Entre las 06:00 y 07:00 de este sábado, 13 de febrero del 2021, buena parte de Quito estuvo cubierto por una nubosidad baja lo que hacía pensar que el día estaría frío y lluvioso; sin embargo, en un corto tiempo el cielo se tornó azul y el sol comenzó a calentar.

Para el técnico Edgar Vaca, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), este día se espera que la temperatura máxima llegue a 24 grados y no se reporten lluvias.



En cambio, para mañana domingo (14 de febrero) se esperan precipitaciones aisladas al caer la tarde, sobre todo en el sector sur de la capital. Y que el termómetro marque una máxima de 22 grados, dos puntos menos que el sábado.



Vaca menciona que, en términos generales, las condiciones climáticas en estos dos días serán estables en el Distrito Metropolitano de Quito, al igual que en el callejón interandino en donde primarán los cielos parcialmente nublados con incremento de nubosidad en el transcurso del día.



Con respecto a las temperaturas mínimas, no serán extremas durante este fin de semana, pues para este sábado marcó 4.6 y el domingo estará en 6. En días anteriores, el lunes reportó 5.2 grados, el martes 4.2, el miércoles 5, el jueves 6.4 y el viernes 6.3.

La baja temperatura de hoy, agrega el técnico del Inamhi, no se sintió mucho porque en horas de la madrugada no hubo cobertura nubosa, lo que permitió que esa energía acumulada se escape a la atmósfera y consecuentemente no se sienta el descenso térmico.