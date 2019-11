Con una fuerte lluvia comenzó el Centralazo 2019 en el estadio Universitario

LEA TAMBIÉN

El Centralazo 2019 empezó a las 13:00 de este viernes 22 de noviembre del 2019 en medio de un fuerte aguacero en el estadio de la Universidad Central, ubicado en el centro-norte de Quito.

A esa hora, un grupo de 100 jóvenes aproximadamente disfrutaba de la música sobre el césped mientras los organizadores abrían la puerta del recinto deportivo. El costo de cada boleto era de USD 4. Pero este viernes se comercializaron a 5. En el ambiente había mucha expectativa.



En las afueras, cientos de jóvenes hacían fila para ingresar al show. Ellos concidieron que el cartel artístico era muy atractivo con bandas como Tierra Canela, Trío Colonial, Don Medardo y sus Players, Abadón, Proyecto Coraza, Freakshow, entre otros grupos.

El Centralazo se inició con lluvia este viernes 22 de noviembre del 2019. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO



Karen Mero llegó a las 09:00 junto a sus compañeros de la Facultad de Comunicación Social de la UCE. Disfrutó del baile al compás del ritmo de reggaetón que sonaba en los parlantes. Fátima Aguilar estaba preocupada por la lluvia. “No traje paraguas, no sé cómo me voy a proteger. Sin embargo, hay que disfrutar lo que más se pueda”, señaló.



“Me encantan estos espectáculos porque la música me saca del estrés”, manifestó el alumno de Comunicación Social,