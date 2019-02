Llueven críticas a un asesor gubernamental de EE.UU. por llamar “tonta” a Alexandria Ocasio-Cortez

LEA TAMBIÉN

Un asesor del gobierno estadounidense que llamó en Twitter “chica tonta” a la congresista de la Cámara de Representantes recién electa Alexandria Ocasio-Cortez desencadenó una tormenta de críticas.

Scott Dunn, de Richardson, Texas, usó en inglés la palabra “bimbo”, que se utiliza para calificar a una mujer de guapa y tonta. El asesor también dijo expresamente que Ocasio-Cortez, una estrella de las redes sociales en ascenso en el Partido Demócrata, no tenía “nada en la cabeza” por criticar el discurso sobre el estado de la Unión del presidente Donald Trump.



Las reacciones al asesor no se hicieron esperar, y Dunn se disculpó y cerró rápidamente su cuenta de Twitter. “Las palabras que utilicé fueron ofensivas”, escribió. “Soy responsable por mis propias palabras y acciones. Me disculpo ante cualquiera que haya podido encontrar ofensivo lo que dije”.



El alcalde de Richardson, Paul Voelker, pidió civismo.



“Los valores de Richardson se mantienen mejor cuando nos comprometemos en un discurso cívico en un tono civil, respetuoso con los otros y encaminado a producir resultados provechosos para la mejora de nuestra comunidad”, dijo Voelker en un comunicado.



Alexandria Ocasio-Cortez, de 29 años y conocida como AOC, representa un área de la ciudad de Nueva York que incluye parte del Bronx y de Queens. La congresista manda tuits varias veces al día y ha ofrecido a colegas del partido demócrata, varias décadas mayores que ella, enseñanzas y trucos para usar las redes sociales en política.



Sus conocimientos sobre las redes podrían beneficiar a los demócratas, que tratan de manejar las estrategias de otro gran usuario de Twitter: el presidente Donald Trump.



“AOC” pone regularmente fotos en Instagram, donde comparte con su 1,8 millones de seguidores “stories” sobre su nueva vida en el Capitolio.



Ocasio-Cortez, la congresista más joven de Estados Unidos, se define a sí misma como una socialista, una palabra etiquetada muy a la izquierda en Estados Unidos, aterradora para los conservadores, que la consideran como sinónimo de una gran amenaza para el país.