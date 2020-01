Más de 67 000 llamadas de emergencia recibió el ECU 911 durante los cinco días de feriado en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Más de 67 000 llamadas de emergencia recibió el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) durante los cinco días de feriado vividos en Ecuador por las fiestas de fin de año, informó el 1 de enero del 2020 ese organismo.

En un comunicado, el ECU 911 apuntó que en el asueto recibió 67 263 avisos sobre situaciones de emergencia.



Con relación al mismo período festivo del año anterior "hubo una disminución del 14% de este tipo de reportes", reza la nota oficial.



En cuanto al uso de pirotecnia, se registraron 157 llamadas de emergencia, lo que supuso una disminución del 43% con relación a 2018.



El comunicado señala que el Gobierno -mediante el trabajo coordinado de la Policía, el ECU 911, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y otras instituciones- garantizó la seguridad, movilidad y respuesta inmediata durante las festividades de fin del año 2019.



La ANT indicó de que, según los informes recibidos hasta mediodía de este 1 de enero, no hubo ningún pasajero fallecido en el transporte público inter e intraprovincial a causa de siniestros.



Añadió que que durante el último asueto de 2019 se movilizaron alrededor de 510 700 ciudadanos a través del transporte público.



La ANT cumplió con la revisión técnica de 4 279 unidades del transporte público, de las que 446 incumplieron con diferentes aspectos de la normativa y por ello no se autorizó su circulación "y así se precauteló la seguridad de los usuarios".



Asimismo, la Sala de Monitoreo y Control de la ANT hizo un seguimiento a los autobuses mediante dispositivos de localización GPS para verificar el cumplimiento de la velocidad permitida y las rutas y frecuencias autorizadas.

En comparación con el mismo periodo festivo de 2018, hubo una reducción del 77% en excesos de velocidad, detalló el ECU 911 en el comunicado.



El Ministerio de Transporte y Obras Públicas señaló que en los 10 000 kilómetros de vías terrestres a su cargo no se registraron incidentes, salvo deslizamientos menores. La limpieza de las carreteras afectadas para su habilitación inmediata corrió a cargo de personal de las distintas direcciones distritales.



El ECU 911 efectuó un monitoreo permanente, en especial de actividades masivas efectuadas para la quema de monigotes que representan al Año Viejo.



Esta labor se cumplió con el soporte de 5 848 cámaras de videovigilancia desde los 16 centros y salas operativas que la institución tiene a escala nacional, indicó.