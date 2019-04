Llamadas de ‘call center’ de las operadoras móviles son identificables

LEA TAMBIÉN

Las llamadas de las operadoras móviles ya no toman por sorpresa. Ahora, cada vez que un usuario recibe una llamada de una empresa de telefonía móvil (Claro, Movistar o CNT) con fines informativos o comerciales, puede identificar al destinatario antes de contestar la llamada, recordó hoy, 15 de abril del 2019, el Ministerio de Telecomunicaciones a través de un mensaje en la red Twitter.

Esto fue producto de una política regulatoria emitida por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) el pasado noviembre, con el fin de evitar información engañosa o no requerida por el usuario, precisó el ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, en su momento.



Por ahora, la medida se remite únicamente a servicios de telefonía móvil. Aún no es posible identificar el origen de las llamadas vinculados a otros sectores económicos (turismo, servicios médicos, seguro, banca, etc), que también se realizan desde un call center.

El acuerdo firmado por el MINTEL y las operadoras de telecomunicaciones móviles, fortalece tus derechos, al ofrecerte información sobre el Call Center que se comunica contigo, a través de tu teléfono móvil #MINTELPorTusDerechos pic.twitter.com/DmvBls0pcq — Telecom Ecuador (@Telecom_Ec) 14 de abril de 2019



La política del Ministerio establece que en un plazo de tres meses la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) debía instrumentar un procedimiento para la ampliación de la medida a estos otros giros de negocios.



Luego, se otorgaría otros cinco meses a las operadoras para implementar los cambios tecnológicos necesarios para la identificación de las llamadas, según el listado de números, agrupados por sectores, otorgado por la Arcotel.



Se consultó al Mintel sobre los avances en la ampliación de la medida a todos los servicios ofertados por call center. La Cartera informó que está gestionando las respuestas.