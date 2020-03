Ejecutivo y Asamblea convocan a banca y cooperativas para delinear opciones

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunciaron este miércoles 11 de marzo de 2020 que se conformará una mesa de trabajo con bancos y cooperativas en busca de opciones frente a la situación económica del país.

Litardo dijo que el objetivo será discutir "mecanismos de reinversión en el sistema productivo del país de las utilidades del sector financiero y, en segunda instancia, de revisión de tasas de interés" para dicho sector. Se prevé que la primera reunión se concrete este jueves.



El anuncio lo hicieron en una rueda de prensa conjunta, después de que Martínez se reuniera durante cinco horas con 20 legisladores de casi todas las fuerzas políticas para analizar las medidas económicas anunciadas el martes por el Gobierno.



Litardo informó que se conformará, además, una subcomisión de varias fuerzas políticas que se encargará de "acompañar al Ejecutivo en el desarrollo de estas políticas".



Martínez no precisó una fecha para la presentación del proyecto económico para su trámite en la Asamblea, tras recibir varios reparos sobre todo a la revisión de tributos para los automóviles y algunas empresas.



"El Gobierno tiene una batería de opciones, pero nosotros hemos puesto en este momento las opciones que son viables, y por el momento creo que, incluso, por un sentido de prudencia no conviene especular si (no hay los votos para la aprobación en la Asamblea)", dijo el Ministro.



En lo que sí hubo respaldo de la mayoría de bloques es en promover reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) para evitar "discresionalidad" en el manejo del presupuesto del Estado.



El proyecto de reforma al Coplafip llegará la próxima semana a la Asamblea con el carácter de urgente. Además, se promoverán reformas a la Ley de Mercado de Valores y una Ley de lucha contra el Contrabando.



Para la Asamblea hoy concluye la primera vacancia de este año. Pero las primeras sesiones del pleno se darán la próxima semana.