12 listas con una votación por debajo del 4% están en vilo

Los candidatos de 12 listas que no superaron el 4% de la votación deberán reflexionar antes de su participación en futuras aventuras electorales.

Las organizaciones políticas o candidato que hayan recibido del Estado, a través del Fondo de Promoción Electoral, deberán reintegrar el 50% de los valores entregados cuando no obtengan al menos 4% de los votos válidos.



Así dice el art. 223 del Código de la Democracia. Esta norma se aplicará para la dignidad, binomio o lista, luego de una segunda participación para el mismo cargo.



Andrés León, exintegrante del Tribunal Supremo Electoral (TSE), considera que estas condiciones fueron una forma de “defenderse, de alguna manera”, por parte de los legisladores que aprobaron el texto.



Para los comicios generales del domingo 7 de febrero del 2021, los 16 presidenciables recibieron USD 4,8 millones del Fondo de Promoción, según la información entregada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a este Diario, en diciembre pasado.



A cada una de las listas calificadas para binomios, el CNE estableció la entrega de USD 301 175 para la difusión de propaganda en radio, prensa, televisión y vallas.



Si esta disposición se hubiese aplicado desde estos comicios, los candidatos de las 12 listas habrían tenido que devolver USD 1 807 056, en momentos de la aguda crisis económica que atraviesa el país.



Apenas Xavier Hervas (ID), quien se ubicó detrás de Guillermo Lasso (Creo), Yaku Pérez (PK) y Andrés Arauz (Unes), podrá volver a intentar para la Presidencia, sin el riesgo de ser sancionado con esta disposición.



A algunos de los candidatos, esta normativa no preocupa, por ejemplo, el exprefecto del Azuay, Paúl Carrasco, quien está a la cabeza de los menos votados con 0,21% de la votación, no descarta una nueva candidatura presidencial. “Volveremos a intentar la posibilidad de una alianza para la Presidencia de la República. No sabemos en cuatro años lo que pueda pasar, pero indudablemente yo soy de procesos”, declaró a un canal de TV.



Guillermo Celi (Suma), Giovanny Andrade (Unión Ecuatoriana) pudieran optar para otra dignidad para no correr este riesgo. Lo propio Ximena Peña, de Alianza País (AP), quien obtuvo 149 291 votos (1,54%). Aunque en su caso, después de dos períodos como asambleísta, ya no podrá buscar una curul.



Carlos Sagnay, del movimiento Fuerza EC, explicó que en su caso el fondo de promoción electoral lo manejó su organización política, cuyo líder, Abdalá Bucaram Ortiz, le retiró su respaldo en medio de la campaña electoral.



Los mismos partidos lograron una votación por debajo del 3% para la dignidad de asambleístas nacionales. El último es Podemos, con 0,47%, mientras que AP tiene 2,72%.



Cada una de las 17 listas calificadas para presentar candidaturas a esta dignidad recibieron, según el Consejo Electoral, USD 282 352 y les hubiera tocado devolver el 50%, es decir, USD 141 176.



Pero el art. 327 del Código de la Democracia también faculta al CNE cancelar a las organizaciones políticas que no tienen el 4% de los votos válidos en dos elecciones consecutivas a escala nacional.



Suma y AP se salvan por los resultados que tuvieron en las seccionales de 2019, pero otros como Sociedad Patriótica, FE, Democracia Sí, Concertación, están en riesgo.



León señala que todo esto contribuirá a depurar el sistema de partidos políticos en Ecuador, aunque considera que “uno de los más grandes errores es igualar a partidos y movimientos”, lo que ameritaría otra reforma al Código de la Democracia.



En contexto



Las reformas al Código de la Democracia exponen a las organizaciones políticas a la devolución del 50% del fondo de promoción electoral. Esta norma se aplicará para la dignidad, binomio o lista, luego de una segunda participación para el mismo cargo.