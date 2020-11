10 listas de asambleístas, inscritas en firme

LEA TAMBIÉN

La papeleta para elegir a los 15 asambleístas nacionales en los comicios del 2021 toma forma. El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que ya suman 10 las listas inscritas en firme, lo que asegura su participación en las elecciones del próximo 7 de febrero.

Además, otras tres listas ya fueron calificadas y en las próximas horas su inscripción se oficializará, a menos de que se ingresen impugnaciones o apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En este grupo están las nóminas de Construye, Sociedad Patriótica y de alianza Unión por la Esperanza (Unes).



Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa Delgado, encabeza la lista de asambleístas nacionales de Unes. La candidata ha reforzado recorridos presenciales y también tiene mayor presencia en redes sociales, para tratar de acercarse al electorado.



Ximena Bohórquez, exprimera dama, lidera la nómina de Sociedad Patriótica para la Asamblea Nacional. Junto a su esposo, el expresidente Lucio Gutiérrez, ha visitado localidades de la Sierra para difundir las propuestas de la Lista 3.



Construye, exmovimiento Ruptura, en cambio, apostó por Andrés Briones, exsecretario del Gabinete Económico y Productivo del Gobierno, para que encabezara su lista de legisladores nacionales.



Además, según datos del CNE, otras tres listas están con plazo de subsanación, luego de que se detectara el incumplimiento de requisitos entre los postulantes. Bajo ese estatus consta la nómina de asambleístas nacionales de Pachakutik (PK), encabezada por Salvador Quishpe, exprefecto de Zamora Chinchipe.



La alianza Unes objetó a Quishpe por, supuestamente, adeudar pensiones alimenticias, uno de los impedimentos para optar por un cargo de elección popular.



El CNE aceptó la objeción y dio a PK dos días para que reemplazara a Quishpe. Sin embargo, el brazo político del movimiento indígena apeló la resolución ante el TCE.



Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, argumentó que Quishpe habría llegado a un acuerdo de pago que no se reflejó en el sistema de pensiones alimenticias. El dirigente indígena confía en que el TCE falle a favor de PK, para que Quishpe se mantenga como primer asambleísta nacional.



Por ahora, el Pleno del CNE no admitió la inscripción de la lista de asambleístas de Fuerza Ecuador (FE). La semana anterior, los consejeros rechazaron la impugnación solicitada por el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y negaron la calificación de todos los postulantes de esa agrupación.



Los consejeros ratificaron que Bucaram no aceptó presencialmente su candidatura, como lo manda la norma electoral. El político actualmente es procesado por supuesto tráfico de armas, tráfico de bienes patrimoniales y delincuencia organizada. Al no haber subsanado el impedimento de Bucaram, el CNE negó la calificación de la lista completa.



Sin embargo, a través de Twitter, el expresidente de la República anunció que FE habría solicitado el sábado 31 de octubre un recurso subjetivo en el TCE, para insistir en el pedido de su calificación. Si el Tribunal acepta a trámite la apelación, tendría 15 días para emitir su sentencia.



Además, el CNE debe retomar el proceso de verificación de los candidatos del movimiento Juntos Podemos, luego de que el TCE, en sentencia de última instancia, determinara que la agrupación conserva su personería jurídica. Ese movimiento fue eliminado por el CNE, que acogió un informe de Contraloría, pero la resolución ya quedó sin efecto.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, recordó que en la sentencia del Tribunal se dispuso que se abrieran nuevos plazos para que los postulantes de Juntos Podemos puedan continuar en las distintas fases del proceso electoral, en igualdad de condiciones que el resto de organizaciones políticas.



Estos procesos pendientes pueden extender el cierre de la fase de calificación de candidaturas. Atamaint señaló que se prevé concluir con la fase de inscripción, en el peor de los casos, hasta la segunda semana de diciembre.



Según el calendario de elecciones, la campaña electoral se inicia el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, una buena parte de candidatos ya recorre el país para dar a conocer sus propuestas.



Las 24 delegaciones provinciales del CNE deben registrar estos actos para imputarlos en las cuentas de campaña.