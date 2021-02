Un listado de vacunados circula, algunos incluidos lo desmienten

Desde la mañana de este viernes 26 de febrero del 2021, en redes sociales, circula una lista con nombres y apellidos de personajes públicos, que supuestamente accedieron a vacunas contra el covid-19 en Ecuador.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Secom) indicó que se trata de información falsa. “La información sobre la administración de la #VacunaCOVID19 que circula en redes sociales carece de veracidad, por lo que, invitamos a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales”, aseguraron.



El supuesto memorando de la Cartera, difundido en Twitter, hace entender que hubo una convocatoria, similar a la realizada el 30 de enero a rectores de universidades, que recibieron cartas de parte del exministro Juan Carlos Zevallos, invitándolos a ser parte de una lista oficial de vacunación masiva.

La información sobre la administración de la #VacunaCOVID19, que circula en redes sociales carece de veracidad, por lo que, invitamos a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales.



En el documento que acompaña la lista de nombres, que también se difunde en redes, se lee que se trata de “funcionarios y ciudadanos que han respondido favorablemente para ser parte del proceso de inoculación programada, que iniciará el primero de febrero de 2021”.



Después de la aclaración de la Secom reaccionaron, también en sus redes sociales, algunos funcionarios del Gobierno y de la sociedad civil, incluido el Presidente de la República, Lenín Moreno.



Alrededor de las 11:00 de este viernes, el Primer Mandatario escribió en su cuenta de Twitter que no han recibido la vacuna su padre de 94 años ni sus hijas, yernos, nietos, hermanos y suegra de 88 años. Tampoco, dijo, sus consuegros y hermanos políticos. Y aclaró que su madre y su suegro fallecieron hace tiempo.

NO han recibido la vacuna: Mi padre (94 años, mi mamacita falleció hace mucho), mis hijas, yernos, nietos, hermanos, suegra (88 años, mi suegro falleció), consuegros, hermanos políticos.



Asimismo, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, aclaró en su cuenta de esa misma red social que ella no ha recibido la vacuna. “No entiendo la intencionalidad de esta información falsa en momentos tan delicados para el país”, escribió.

Aclaro que NO HE RECIBIDO LA VACUNA y que por lo tanto no entiendo la intencionalidad de esta información falsa en momentos tan delicados para el país.



En la supuesta lista también consta el nombre de la expresidenta del país, Rosalía Arteaga, quien también señaló en un tuit que la información es falsa. “Por respeto a la verdad y a la ciudadanía debo decir que no estoy en ninguna lista ni he recibido la vacuna contra el covid-19”.

Por respeto a la verdad y a la ciudadanía, debo decir que no estoy en ninguna lista ni he recibido la vacuna contra el Covid 19.



Abelardo Pachano, editorialista, comentó que no ha recibido la fórmula contra covid-19. “Por respeto a la verdad y a quienes me siguen desmiento haber sido vacunado así como conocer de mi inclusión en alguna lista de preferentes. Además, estoy convencido que no tengo derecho a ningún trato preferencial”.



Por respeto a la verdad y a quienes me siguen desmiento haber sido vacunado así como conocer de mi inclusión en alguna lista de preferentes. Además, estoy convencido que no tengo derecho a ningún trato preferencial.



Iñigo Salvador, procurador General del Estado, se refirió al tema y desmintió haber recibido la dosis. “La lista de vacunación contra el covid-19, en la que consta mi nombre, es falsa. la prioridad de las vacunas debe ser para el personal sanitario de primera línea, los adultos mayores y los servidores que tienen contacto con la enfermedad. Yo no me vacunaré hasta que me toque el turno como ciudadano ecuatoriano”.



Sobre la información falsa que circula en redes sociales, el Procurador General del Estado #ÍñigoSalvadorCrespo, aclara:



Los nombres de dos periodistas y directivos de Grupo EL COMERCIO, Gonzalo Ruiz y Miguel Rivadeneira, también están en la lista.



Este último, a través de su cuenta de Twitter compartió la fotografía del resultado de prueba de covid-19 realizada el 13 de febrero del 2021, en un laboratorio privado, en donde se observa que salió positivo.



Rivadeneira escribió que, aunque por su edad tendrá derecho a la vacuna, no la ha recibido y que, por el contrario, se encuentra luchando, tras haberse contagiado de covid-19.

Miserables! No respetan ni la salud ni la vida! En mi caso es absolutamente falso, aunque por mi edad tendré derecho a la vacuna. Al contrario, estoy luchando y saliendo porque me contagié de covid y como evidencia está la prueba tomada por el laboratorio este 13 de febrero



Además dijo a EL COMERCIO que no ha recibido alguna comunicación ni contacto de nadie para notificarle si quería vacunarse contra el covid-19. “En el caso que ello hubiese ocurrido, personalmente no hubiese aceptado”.



Por su parte, Gonzalo Ruiz, subdirector, señaló que no ha sido consultado para acceder a la supuesta vacunación y manifestó su rechazo al uso arbitrario de su nombre publicado en la lista.



“Exijo que el Gobierno se pronuncie y, si es del caso desmienta esa información malsana y equívoca. Como ecuatoriano tengo el derecho a ser vacunado, pero lo haré cuando un alto porcentaje de la población haya recibido la vacuna”



Su postura pública, señala Ruiz, ha sido categórica. “Primero los médicos, enfermeras, camilleros y personal de hospitales, policías y fuerzas del orden expuestas al contagio, los ancianos y personas más vulnerables y solamente entonces, los demás ciudadanos. Esperaré con paciencia que me llegue el turno, si la lenta gestión pública al respecto, algún día hace que existan vacunas de calidad y suficientes”.

Esta mañana, Juan Carlos Zevallos, quien se había mantenido durante 11 meses como ministro de Salud, renunció a su cargo. Esto en medio de críticas por el manejo del plan de vacunación. Ayer reiteró que el listado de vacunados era confidencial. El 27 de enero confirmó que inoculó a su madre, dijo que lo hizo como ministro, doctor e hijo.