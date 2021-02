¿La lista de vacunados contra covid-19 es confidencial? Ministro de Salud se pronuncia

Imágenes del momento en el que supuestamente un reconocido personaje del fútbol capitalino sale del Centro de Salud de Chimbacalle, en el sur de Quito, luego de recibir la vacuna contra el covid-19, circulan en redes sociales, este jueves 25 de febrero del 2021. También se comentó que a ese lugar acudió, para inmunizarse, el radiodifusor, Diego Oquendo.

En un post, subido a la página de Facebook de Radio Visión, el periodista confirmó el hecho. “Soy un hombre de 83 años y padezco de diabetes. Esta mañana me he vacunado contra covid-19 como parte de un grupo de personas de la tercera edad en condición vulnerable, atendiendo a un requerimiento que se me formuló el miércoles 24 de febrero del año en curso. En el Centro de Salud de Chimbacalle al que acudí y, no observé ningún operativo de tipo especial”.



Frente a esta nueva polémica del Plan Vacunarse del Ministerio de Salud de Ecuador, gremios de trabajadores de la salud y médicos manifiestan su preocupación.



Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha, asegura que rechazan la administración de las vacunas a personas que no están dentro de la planificación que tenía la fase cero: profesionales de salud de primera línea y adultos mayores residentes en geriátricos públicos y privados y sus trabajadores.



“Espero que no sea real ese video. Existe el malestar de compañeros médicos, que laboran en hospitales de Quito, ya que se ha suspendido la vacunación durante 15 días, debido a que supuestamente no hay dosis. Eso nos llama la atención. Se suspende para profesionales de la salud y se inocula a personas que, pueden ser vulnerables por su avanzada edad, pero no están dentro de las especificaciones del plan de la fase cero”



En el gremio médico, dijo Álvarez, se siente molestia por la falta de transparencia, no hay claridad sobre un cronograma específico y un procedimiento técnico para el plan de inmunización. “Todo esto se mueve dentro de la confidencialidad y ahí está el resultado. Es como si hubieran decretado que el plan de vacunación es secreto de estado porque se quiere ocultar algo, se está dando preferencia a estos personajes”.



Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, concuerda con su colega, ya que considera que “el ministro de Salud ha pecado de secretismo y de falta de transparencia. No se entiende los motivos de esta decisión”.



Él señala que tampoco se han aclarado los parámetros o criterios de inclusión de la vacunación. “Se deben conocer las razones por las cuales se la aplicó a una persona en particular; es necesario saber cuáles son los criterios y que se respeten, pero no se lo está haciendo”.



El galeno por ejemplo tiene 69 años y dice que esperará hasta que le toque la vacunación; sin preferencias. “Respetaré mi turno, ya que hay otras prioridades como las personas que viven en situación de pobreza, adultos mayores o con comorbilidades”.



Luego de una rueda de prensa, este jueves 25 de febrero del 2021, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, contestó dos consultas. Una sobre la inconformidad de los médicos porque se está vacunando a personal administrativo.



Respondió: “si el gerente del hospital pone a la hermana o a la novia (...) La lista viene hecha por ellos; nosotros logramos cotejar por áreas, pero si meten a una persona que no estaba ¿cómo controlo?”



Luego, ante otra pregunta: ¿Y la lista de funcionarios que se vacunaron? En Perú se presentó la lista, ¿qué pasó acá?, Zevallos dijo: “Ya estamos un poco más al norte que Perú. Es confidencial”.



Este Diario también conoció sobre un ministro en funciones que también habría sido vacunado, en Senior Suites Rivera del Río, en Cumbayá. Ella fue inmunizada con el primer cargamento que arribó al país.



El funcionario manifestó “eso debe estar respondido en el informe que está presentando el ministro de Salud, ahí está toda la lista para que den conocimiento de cómo fue o de cómo ha sido”. No lo negó.



EL COMERCIO además se comunicó con una asistente del dirigente deportivo supuestamente inoculado en Chimbacalle. Ella respondió que no sabía y pidió llamar más tarde.



Tras la llegada de las primeras dosis a Ecuador y el inicio de la vacunación, por ejemplo, en la capital también se conoció que una funcionaria administrativa del IESS, que no era parte del personal de salud de primera línea, recibió la fórmula. Ella fue despedida. Y no se ha informado más detalles sobre supuestas demandas que iba a emprender el Seguro Social.



El sábado 23 de enero del 2021 se supo que la madre del ministro Zevallos fue vacunada en una residencia exclusiva privada (Senior Suites). No es un geriátrico. Cuatro días después, el titular de la Cartera lo admitió y aseguró que él acudió a vacunar en ese sitio, en calidad de ministro, de doctor y de hijo. Desde ese día no había dado declaraciones hasta este jueves 25 de febrero, cuando anunció que el país recibirá dos millones de vacunas de Sinovac, de China.



Otro cuestionamiento al proceso se dio el 18 de febrero, cuando se supo que varios rectores de universidades del país fueron invitados a ser parte de una lista oficial de vacunación masiva contra el covid-19. Los académicos recibieron cartas, por separado, del ministro de Salud, el 30 de enero del 2021. Y dijeron que su cargo de rectores no les hacía merecedores de integrar una lista de población prioritaria.



Para Hugo Romo, de la Academia Ecuatoriana de Medicina, estos problemas en Ecuador y en el mundo se dan por la alta demanda mundial, ya que no hay las dosis suficientes. “El Ministerio de Salud debe trabajar más para conseguir más dosis e inmunizar a la totalidad de la población y, a la vez, ver cuáles son las prioridades de la inoculación”. Además, habla de mayor transparencia en este proceso.



Manuel Jibaja, intensivista del Hospital Eugenio Espejo, coincide en que lo importante es negociar más dosis para la inoculación de la población en Ecuador.



“Lamentablemente lo que hay que tener presente es que los productores de las vacunas prefieren negociar con los países de más ingresos, como Japón o Australia. Este último por ejemplo tiene más vacunas con respecto a su población”, comenta.



Sin embargo -añade- otros países como los africanos están muy lejanos de conseguir eso. “Tome en cuenta que el 60% de las vacunas ha sido negociada con 10 países y el 40% al resto del mundo”.



Mientras que Andrea Gómez, epidemióloga, señaló que se debió respetar a la población prioritaria. “Hay que tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de las personas o si tienen altas probabilidades de contagio. Una persona que haga teletrabajo o que esté cuidada en su casa no están dentro de este grupo prioritario. La fase cero -recordó- es para 43 000 trabajadores de la salud, adultos mayores y sus cuidadores en geriátricos; no se ha cumplido”.



Y dijo que es necesario conocer una lista de personas que se vacunaron. “Tenemos dudas y desconfianza sobre la transparencia de este proceso. Es lamentable”.



El Ministerio de Salud de Colombia publica en su página web todos los días cómo avanza el plan de vacunación. El último corte de dosis aplicadas contra el covid-19 es de las 16:00 del 24 de febrero de 2021, que suma 50 524. La información trae un mapa del país y el desglose de vacunas por ciudades.



Además, se informa del plan de vacunación que será en dos fases y cinco etapas, teniendo en cuenta los grupos de riesgo. El país planea inmunizar a 35 millones de colombianos.



En tanto, el Ministerio de Salud de Chile, que se ha convertido en un ejemplo en la región por los avances en el plan de vacunación, publica en su página web el calendario día a día de las personas que serán inmunizadas.



Actualmente se informa el calendario de esta semana y se adelanta el del 1 al 5 de marzo. Además, tiene publicados en la página todos los lineamientos técnicos del plan.



Chile superó el martes 23 de febrero los 3 millones de vacunados contra el covid-19, hito destacado como una "hazaña" por las autoridades y que confirma al país a la vanguardia del proceso de inoculación en América Latina y como uno de los más destacados del mundo, según la agencia EFE.