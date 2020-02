La UE añadirá Panamá e Islas Caimán a su lista de paraísos fiscales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los 27 estados miembros de la UE añadirán a su lista de paraísos fiscales a Panamá y al territorio británico caribeño de Islas Caimán, informaron el jueves 13 de febrero del 2020 varias fuentes en Bruselas, dos semanas después del brexit.

Panamá, que había sido retirado de la lista de la UE en 2018 después de haberse comprometido a realizar reformas, regresa porque no cumplió determinados criterios, según dichas fuentes.



Los 27 embajadores de los países de la Unión Europea tomaron la decisión el miércoles 12 de febrero de introducir en la lista a estos dos territorios, así como a los archipiélagos de Seychelles y Palau, lo que será confirmado por los ministros de Finanzas de la UE en su reunión del próximo martes 18 de febrero en Bruselas.



Turquía -que también tenía compromisos que cumplir- “escapa a la lista”, indicó una fuente. Este país, que debía adoptar medidas a finales de 2019 para un intercambio automático de información fiscal con los estados de la UE, no las implantó.



Pero, “se le da un poco más de tiempo”, añadió esta fuente, mientras que las relaciones entre la UE y Turquía están tensas desde las detenciones masivas llevadas a cabo por el presidente Recep Tayyip Erdogan tras el intento de golpe de estado de 2016 en este país.



En la lista de paraísos fiscales de la UE están actualmente ocho países o jurisdicciones: Samoa Americana, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.



Las Islas Caimán son el primer territorio de ultramar británico en pasar a la lista de la UE. “La razón principal es que no llevaron a cabo las reformas necesarias”, prometidas a la Unión Europea antes de finales de 2019, indicó una de las dos fuentes.



En particular, se critica a las Islas Caimán por tener una legislación que facilita el establecimiento de estructuras extraterritoriales.



Los ministros de Finanzas de la UE habían elaborado por primera vez su lista en diciembre de 2017 tras varios escándalos, como el Panama Papers y LuxLeaks, para luchar contra la evasión fiscal de las multinacionales y las grandes fortunas.



Las sanciones a los países de esta lista son bastante limitadas, pues se prevé congelar los fondos europeos que podrían haber recibido.