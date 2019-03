La liquidación de la Refinería del Pacífico se inició

LEA TAMBIÉN

Tras el pedido realizado por la Empresa Pública Petroecuador, la Superintendencia de Compañías, resolvió este 12 de marzo del 2019, la liquidación de la Refinería del Pacífico RDP Eloy Alfaro Compañía de Economía Mixta, por encontrarse disuelta de pleno derecho según la causal prevista en el numeral 6 del artículo 360 de la Ley de Compañías.

De acuerdo con información del Ministerio de Energía remitida hoy, 15 de marzo del 2019, la resolución 2061, emitida por la entidad de control, establece siete puntos de cumplimiento y dispone al representante legal de la compañía que inicie el proceso de liquidación.



A partir de la publicación de la resolución en la página web institucional, los acreedores tendrán un término de 60 días para presentar las justificaciones de sus acreencias.



“La EP Petroecuador cumplió con todas las obligaciones equivalentes a su participación, a diferencia de PDVSA Ecuador S.A., que no aportó con el monto que le corresponde de conformidad con el paquete accionario”, precisó Energía en el comunicado.



El proyecto arrancó con un capital de USD 283 millones financiados por Petroecuador y de USD 228 millones por parte de PDVSA. Pero después, según el Gobierno, el Estado ecuatoriano ha sido el único aportante con más de USD 1 000 millones.



El Ministerio aclaró que el Acueducto La Esperanza continuará en funciones sirviendo a los cantones Jaramijó, Montecristi y Manta, de la provincia de Manabí.



En la evaluación técnica realizada por la empresa RPS Energy Ltd., contratada por el PNUD, se estableció que hubo el 23% de sobrecosto en la construcción de las obras tempranas (terrenos, acueducto, vías y campamentos, plataforma) de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, realizadas por un monto de USD 678 millones.



“RPS halló que la EP Petroecuador no participó en la ingeniería conceptual del proyecto, por tanto, la visión y los objetivos de los socios fueron diferentes desde el principio del proyecto. PDVSA estuvo interesada en un mercado para su crudo, mientras Petroecuador buscaba eliminar la dependencia de los combustibles importados, concluyó la evaluadora”, acotó la Cartera de Estado.