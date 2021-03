Finaliza el proceso de liquidación de la EP Siembra (exYachay), exempleados exigen pago de liquidaciones

Este jueves 25 de marzo del 2021 se cumplió el plazo para la liquidación de la Empresa Pública Siembra (exYachay). La entidad estuvo encargada de administrar el proyecto Ciudad del Conocimiento Yachay, desde marzo del 2014 hasta septiembre del 2020.

Mediante Decreto Ejecutivo 1060, del 19 de mayo del 2020, el presidente de la República, Lenin Moreno, dispone la extinción de Siembra. En tanto, el manejo de Ciudad del Conocimiento quedó en manos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).



En la infraestructura ubicada en Urcuquí, en Imbabura, además continúa funcionando la Universidad Yachay Tech, que hasta el momento cuenta con 1 300 estudiantes.



Durante la tarde de este jueves 25 se concentraron en las instalaciones de la Ciudad del Conocimientos decenas de extrabajadores de Siembra. Son parte de las 332 personas que laboraban amparados en el Código del Trabajo y 140 bajo la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), que fueron separados.



Según Doris Quimbiamba, presidenta del Frente de Defensa Urcuquí Nuevo Futuro, integrado por extrabajadores, estudiantes de Yachay Tech y habitantes de esta localidad, hay varias falencias. Una de ellas es que aún no se ha cancelado las liquidaciones de todos los trabajadores, a pesar de que fueron notificados el 30 de septiembre del 2020.

Al Frente de Defensa Urcuquí Nuevo Futuro le preocupa el futuro de aproximadamente 7 000 activos.



Mario Cuvero, encargado de la liquidación de la empresa Siembra, no se pronunció este 25 de marzo. Estaba en una reunión y explicó que esperaba una información de la Presidencia de la República.



Otro tema que inquieta al Frente de Defensa es el futuro de aproximadamente 7 000 activos. Entre ellos equipos computarizados, terrenos, inmuebles, entre otros, que han sido solicitados, mediante oficios, por el municipio, juntas parroquiales y asociaciones de Urcuquí.



Para Adriana Velasco, representante de los padres de familia de los estudiantes de la Yachay Tech, hay una incertidumbre sobre el futuro del plantel. Asegura que desde que se desvincularon a los trabajadores de Yachay Tech no se realiza limpieza y mantenimiento de la universidad. Eso ha provocado que en algunas viviendas de la residencia universitaria se hayan averiado equipos como cocinas y refrigeradores. También teme por la seguridad, porque según Velasco, la universidad ya no cuenta con el servicio de guardianía.