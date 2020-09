Tres de ocho empresas públicas ya se encuentran en liquidación

LEA TAMBIÉN

El próximo 17 de septiembre de 2020 vence el plazo para que entren en liquidación ocho empresas públicas: Ferrocarriles, Ecuador Estratégico, los Centros de Alto Rendimiento (Cear), Tame, la Unidad de Almacenamiento (UNA), Siembra, Correos y Medios Públicos.

Del grupo, tres entidades ya entraron en el proceso de extinción el pasado 17 de agosto.



“Ya tienen nombrados a sus liquidadores y han comenzado los procesos de liquidación con una hoja de ruta definida”, precisó José Andrés López, presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco).



Se trata de Ferrocarriles del Ecuador, Ecuador Estratégico y Cear, que ahora tienen 180 días para extinguirse definitivamente. En el caso de la primera, López aclaró que se trabaja paralelamente en un plan que permita que una empresa privada se haga cargo del servicio que prestaba la estatal.



“Hay varios inversionistas interesados en una alianza público privada, en un convenio de asociatividad o un mecanismo de delegación. Hay que potenciar el ferrocarril, pienso que puede ir más allá del enfoque turístico, se puede ampliar su cobertura”, dijo López.



El Ministerio de Turismo, que está a cargo de los activos y pasivos de Ferrocarriles del Ecuador, está conformando un equipo interministerial con el Ministerio de Transporte para el proceso de delegación al sector privado, añadió.



El pasado 17 de mayo, el presidente Lenín Moreno dispuso a través de decretos ejecutivos la eliminación de las ocho entidades. El plazo inicial para que comiencen a liquidarse era dos meses, pero finalmente se decidió extender la fecha tope hasta el 17 de septiembre. Pero hay algunos cambios.



López dijo que en medios públicos se hará un cambio de estructura, no una extinción total. “Se decidió que se mantengan activos la televisión, radio y medios digitales. A raíz de esa decisión se pasará por un proceso de división, llamado escisión. Quedará una empresa acotada y eficiente, con una estructura óptima”, aclaró.



En Correos del Ecuador, la fecha de liquidación se pasó para el 6 de noviembre. A diferencia de las otras empresas, Correos del Ecuador no puede extinguirse sin que se seleccione a otra operadora para que brinde el servicio postal.



El plazo se fijó hasta noviembre para que el Ministerio de Telecomunicaciones complete el proceso de selección de la operadora, explicó López.



En tanto, la aerolínea Tame, UNA y Siembra todavía no han entrado en liquidación, pero Emco está afinando detalles para presentar las ternas de liquidadores de cada una, para que hasta el 17 de septiembre empiecen a liquidarse.



En el caso de Siembra, todavía se está trabajando en la transferencia del proyecto Ciudad del Conocimiento Yachay a la Senescyt.



Con Tame se negocia la devolución de uno de los dos aviones que la aerolínea alquilaba. El otro fue devuelto. La aerolínea analiza qué hará con los aviones, hangares y otros bienes que deberían venderse.



Uno de los temas que más trabajo ha demandado es la depuración de cuentas por cobrar, mencionó López. Hasta julio hay USD 351,9 millones de cuentas por cobrar. También se está trabajando en cómo saldar las deudas de las empresas, que suman USD 288 millones, según el corte de julio.



La reducción de personal ha sido otro proceso importante. Se han desvinculado 2 387 personas desde mayo, pero todavía hay 1 312 personas laborando en las entidades. Para el pago de las liquidaciones, el Ministerio de Finanzas asignó el monto de USD 38,4 millones a Emco en julio pasado.

No obstante, se han registrado reclamos, principalmente de exempleados de medios públicos, porque no han recibido sus liquidaciones.



López aclaró que ya se definió un cronograma de tres fechas para pagar las liquidaciones.