Libre, línea telefónica de asesoría a mujeres para evitar criminalización por aborto, se presentó

Libre (0999928032) es la línea telefónica de asesoría gratuita sobre criminalización a mujeres por aborto y parto en Ecuador.

Busca brindar una guía a mujeres, abogados, médicos y más profesionales de la salud. “El propósito es que todas accedan a defensas legales adecuadas, que precautelen sus derechos y puedan ser resguardadas por una organización de derechos y de género”, lo explicó Ana Cristina Vera, directora del Centro de Protección de los Derechos Humanos Surkuna.



Según cifras de esta organización, en total 326 mujeres han sido criminalizadas por aborto desde enero del 2013 a enero del 2018.



En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el 2014, penaliza el aborto. La sanción es para la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo provoque. Y para quien lo practique en una mujer que lo ha consentido, con pena de uno a tres años de prisión.



Solamente se permite el aborto si resulta embarazada una mujer con discapacidad intelectual o si la vida de una mujer corre un riesgo. No se acepta tampoco el aborto por violación.

Vera recordó que quienes son criminalizadas por abortar son las mujeres más pobres, las más jóvenes y pertenecientes a pueblos y nacionalidades. Seis de cada 10 mujeres procesadas por aborto, puntualizó, son menores de 19 años, según datos de la Función Judicial.



La mañana de este jueves 27 de septiembre del 2018 se presentó la línea gratuita Libre. En el acto estuvieron presentes Ramiro García, del Colegio de Abogados de Pichincha, y Gina Benavides, principal de la Defensoría del Pueblo, entre otros.



Esta es una de las acciones a favor de mujeres vulnerables que son criminalizadas por abortar. Pero no es la única. Otros colectivos, entre ellos Vivas Nos Queremos, serán parte de la Marcha Juntas Por el Derecho a Decidir #AbortoLibreEC a realizarse mañana viernes 28, a las 17:00, en la capital.



Ecuador se sumará a la acción global por un aborto legal y seguro. Organizaciones de mujeres y de derechos humanos se unirán. La concentración será en la Fiscalía General del Estado, en las avenidas Patria y 12 de Octubre. El Día de la Acción Global por un aborto legal y seguro se conmemora desde 1990, hace 18 años.

“El aborto clandestino expone la vida de las mujeres más empobrecidas. La penalización del aborto no disminuye los abortos sino que pone en riesgo la vida, la salud y la libertad de las mujeres”, señalaron las organizadoras.