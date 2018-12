En 14 puntos de Quito se concentran unos 200 limpiaparabrisas

LEA TAMBIÉN

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ha identificado 14 lugares vulnerables en donde existe la presencia de limpiaparabrisas a lo largo de Quito. Ante eso, los operativos se refuerzan.

Alejandra Molina, directora de inspección de la AMC, manifestó este jueves 13 de diciembre del 2018 que 200 personas dedicadas a esa actividad han sido identificadas.



"Hicimos un exhorto a quienes se dedican a limpiar vidrios de los vehículos y les informamos sobre la ordenanza 201 para que conozcan los trámites que deben cumplir para esta actividad", manifestó. También para que se enteren que hay una multa de USD 100 para quienes trabajan en lugares públicos no autorizados.



Si no pueden cancelar esa cantidad -explicó Molina- existen otras sanciones como el trabajo comunitario.

La Agencia Metropolitana (AMC) desde el miércoles 22 de agosto inició los operativos para multar con USD 100 a quienes se dedican a limpiarparabrisas. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Pese a las medidas y operativos que ha realizado el Municipio, los conductores y usuarios se quejan de que los limpiaparabrisas son un problema. Jaime de la Torre, de 52 años, señaló que estas personas deben ser controladas.

"Algunos son agresivos. Si no les entregamos dinero golpean los vehículos. Una vez en el sector de la Y, en el norte, un hombre hundió el capó del motor de mi camioneta con un cabo", dijo De la Torre.



Vinicio Arellano, de 56, vivió algo similar. En la av. Amazonas y El Inca un hombre le insultó por negarse a que le limpiaran los vidrios de su vehículo. "Me dijeron que soy un muerto de hambre porque no les regalé USD 0,20. Estaba junto a mi hija y mi nieto, no reaccioné porque temía que nos hagan daño".



En otro caso, Patricio Borja se quejó que los intimidan. Esta mañana, él circulaba por la avenida Mariscal Sucre, a la altura de El Condado, y se le acercaron unos hombres. "Me dijeron que limpian los vidrios gratis y que la próxima vez les podía pagar. Eso es intimidante, no sabemos cómo van a reaccionar".

Las autoridades han informado que ciudadanía se ha quejado por supuestas agresiones, intimidación y hasta daños a los vehículos. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Campaña de concienciación



La AMC difundió la mañana de hoy la campaña denominada 'Rompe el círculo' con la cual se busca concienciar a la gente sobre la compra de artículos en la vía pública.



"¿Compras en la calle a vendedores informales, entregas monedas a personas que limpian parabrisas o cuidan carros sin permisos? no lo hagas", se indica en la campaña.



Según el Municipio, al entregarles dinero se propicia a que les sancionen con multas que van desde los 100 dólares por irrespetar las ordenanzas municipales.



En la Alcaldía se indicó que, al consumir lo que venden los informales, se perjudica a los comerciantes autorizados, se genera inseguridad, se fomenta la explotación infantil, se genera desaseo e insalubridad. También la gente se arriesga a consumir alimentos en mal estado que se exponen en condiciones insalubres.