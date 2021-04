Líderes del PSC, aliados de Creo, sufragaron en Guayaquil

Los dirigentes del Partido Social Cristiano (PSC), aliado del candidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, señalaron que habían sufragado por un cambio en el país, luego de ejercer sus votos la mañana de este domingo 11 de abril de 2021.

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, mencionó que su voto fue por Lasso porque cree que hay que darle la oportunidad de servir a los ecuatorianos, con propuestas que son eficaces, probadas y solidarias. “Tengo fe, no esperanza, en que el Ecuador será sabio y convertirá el riesgo de una ruina colectiva en la certeza de una prosperidad deseada”.



Repitió su mensaje de que ha llegado el momento en que las mujeres, que son más de la mitad del país, tengan igualdad frente a los hombres, cese la violencia que las mate todos los días, cese el discrimen y que los jóvenes tienen derecho a tener empleo, ingresos, tecnología, innovación y los equipos gratuitos que necesiten.



Así también señaló que hay que darle la atención necesaria al agro y a la ganadería, para que se vuelvan rentables y en negocios para que la gente permanezca en el campo.



Nebot sufragó pasadas las 10:30 en la Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre, en la parroquia Ximena, en el sur de la ciudad.

El exalcalde Jaime Nebot votó en un plantel fiscal de Guayaquil, en segunda vuelta. Foto: Cortesía



En tanto, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ejerció su derecho al voto esta mañana en el colegio 28 de Mayo, en el norte de la urbe. Apareció con cabestrillo en su brazo izquierdo, se conoció que tenía lesión en el hombro desde el año pasado y hace unos días se sometió a una cirugía.



Tras el sufragio habló con los medios de comunicación. “Hay que acercarse a votar porque estamos votando por el país que nosotros queremos y no podemos dejarle la responsabilidad a nadie más”, indicó.



Viteri recordó las dificultades que enfrenta el país. “La gente no tiene empleo, no tiene qué comer, dónde curarse, las cosas básicas que uno espera del Estado no existen. Votamos para que eso cambie”.



Informó que esperará los resultados de las elecciones en su domicilio y consideró que todas las personas deberían hacer lo mismo ya que por la pandemia no están permitidas las aglomeraciones.



En cuanto al nuevo presidente, Viteri expresó su deseo que atienda a Guayaquil como la ciudad lo merece. “Guayaquil no pide favores, exige sus derechos y eso seguiremos haciendo a partir del 24 de mayo, sea cual fueren los resultados”, comentó.



La prefecta del Guayas, Susana González, sufragó en la mañana en la junta 175 de la parroquia Tarqui, en el norte de Guayaquil. Dijo que se encontraba optimista por los resultados electores y de que lleguen “nuevos tiempos” para el Ecuador.



La funcionaria señaló que todos tienen “hoy la responsabilidad de conservar la democracia, ver el camino hacia la prosperidad que se está manifestando en cada uno de los votos. El poder lo tienen los ciudadanos ejerciendo el voto. No hay opción de nulo o en blanco. Hay una decisión histórica”.