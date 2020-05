El líder norcoreano Kim Jong-Un reaparece en público después de tres semanas

LEA TAMBIÉN

El líder norcoreano Kim Jong-Un inauguró este viernes 1 de mayo de 2020 una fábrica de fertilizantes, en su primera aparición pública después de semanas de especulaciones sobre su salud, informó la agencia de prensa oficial KCNA el sábado 2 de mayo (tiempo de Corea).

“El dirigente supremo Kim Jong Un cortó la cinta en la inauguración de la planta de fertilizantes de fosfato de Sunchon”, señala la KCNA, que publicó fotos del evento en las que se encuentra junto a su hermana y consejera Kim Yo Jong.



“Asistió a la ceremonia” y “todos los participantes gritaron 'hurra’” cuando apareció, añadió.



Kim también visitó la planta y fue informado sobre el proceso de producción , aseguró KCNA.



El líder norcoreano no había hecho ninguna aparición pública desde el 11 de abril, cuando presidió el politburó. Al día siguiente, los medios estatales afirmaron que estaba inspeccionando unos aviones de caza en una base militar.



Las interrogantes sobre la salud de Kim Jong-Un se dispararon por su ausencia en las celebraciones del 15 de abril. Ese día es el más importante del calendario político norcoreano porque todo el país conmemora el nacimiento del fundador del régimen, Kim Il Sung, su abuelo.



El viernes 1 de mayo, según KCNA, “el dirigente supremo dijo con profunda emoción que (su abuelo) Kim Il Sung y (su padre) Kim Jong Il, que trabajaron duro para resolver el problema de la alimentación para el pueblo, estarían extremadamente satisfechos si supieran que se construyó la planta moderna de fertilizantes de fosfato”.



Las especulaciones sobre el estado de salud de Kim Jong-Un partieron el 21 de abril del Daily NK, un medio de comunicación digital dirigido principalmente por desertores norcoreanos.



Citando a fuentes no identificadas en el país, afirmó que Kim Jong Un, de unos 35 años, tuvo que someterse a un tratamiento urgente debido al tabaquismo, la obesidad y la fatiga.



La cadena estadounidense CNN informó entonces que Estados Unidos estaba “monitoreando (informaciones de) inteligencia” según las cuales está en peligro de muerte después de una operación.



Ultrasecreto



El asesor especial de seguridad nacional del presidente surcoreano Moon Jae-in restó importancia a estos rumores el 26 de abril, asegurando que Kim Jong Un estaba vivo y sano.



Según este asesor, Moon Chung-in, el líder estaba en Wonsan, una localidad costera del este de Corea del Norte, desde el 13 de abril.



Del mismo modo, el presidente estadounidense, Donald Trump, pareció confirmar que Kim Jong Un estaba vivo cuando se le preguntó sobre el tema el 27 de abril.



Preguntado de nuevo en Washington el viernes, Trump declinó hacer comentarios sobre la información de KCNA.



El estado de salud del líder norcoreano es un secreto de Estado muy bien guardado, en un país opaco y donde la libertad de prensa no existe.



En 2011 pasaron dos días después de la muerte de Kim Jong Il para que la noticia saliera del círculo muy cerrado de los dignatarios de Pyongyang.



En 2014, su hijo y sucesor Kim Jong-Un desapareció de la vida pública durante casi seis semanas y reapareció con un bastón.



Después de varios días, los servicios de inteligencia surcoreanos aseguraron que se había sometido a una operación quirúrgica para extirparle un quiste en el tobillo.



Otro tema de especulación es la pandemia del nuevo coronavirus, que ha golpeado duramente a los dos vecinos de Corea del Norte, China y Corea del Sur. Según Pyongyang, no se han detectado casos en el país, que ha cerrado sus fronteras y toma precauciones estrictas contra la enfermedad.