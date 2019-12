Licencia de Paola Pabón en la Prefectura acaba el domingo 8 de diciembre del 2019

LEA TAMBIÉN

Los 60 días de licencia sin sueldo que solicitó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, para defenderse del proceso judicial que afronta por instigar a la rebelión, terminan mañana, domingo 8 de diciembre del 2019.

A partir de ese día se abrirá la posibilidad de que arranque el trámite que podría terminar con la remoción de su cargo. Según el exprocurador Gustavo Medina, lo que corresponde es que al interior de la Prefectura se tome una resolución, luego de que Pabón pueda presentar sus argumentos para haberse ausentado del cargo.



“Eso va a depender de la posibilidad de que alguien presente una denuncia para efectos de que se establezca esta causal”, explicó Medina.



El Consejo Provincial solo puede conceder licencias que no sobrepasen los sesenta días a sus miembros, según el artículo 47 del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización (Cootad).



Pabón permanece recluida en la cárcel de Cotopaxi, mientras se adelanta una instrucción fiscal en su contra.



Su defensa y familiares han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de medidas cautelares para la funcionaria. También presentaron un recurso de hábeas corpus, pero no tuvieron un resultado favorable en la justicia ordinaria. En su lugar está el viceprefecto Alexandro Tonello.

Ramiro Aguilar, abogado de Pabón, cree que la Prefectura deberá abstenerse de tomar una resolución, en vista de que ella atraviesa una situación de “fuerza mayor”.



En la tarde, el jurista dijo en su cuenta de Twitter que la CIDH concedió medidas cautelares a favor de la prefecta de Pichincha.