¿Qué pasará con quienes manejan con la licencia caducada y debían matricular su vehículo en estos días?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

EL COMERCIO habló con el director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Juan Pazos, quien absolvió las siguientes interrogantes:

1.- ¿Qué sucede si en estos días caduca la licencia y conduzco con ese documento expirado?



Coordinamos con la Policía, con la Comisión de Tránsito del Ecuador, con los gobiernos autónomos para que el documento siga funcionando, pero siempre y cuando haya caducado dentro del estado de excepción (vigente desde el 17 de marzo del 2020).



2.- ¿Qué hago si los agentes quieren sancionarme?



Si el agente quiere multarle, el sistema no va a recibir la sanción. Tenemos un bloqueo. Pero si la licencia caducó antes del estado de excepción obviamente va a tener la sanción respectiva.



3.- Si perdí la licencia de conducir en estos días ¿hay algún mecanismo emergente para poder obtenerlo?



No. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) está trabajando en modalidad de teletrabajo. No se puede emitir ningún documento en este momento.



4.- ¿Qué pasará con las personas que tenían los turnos para sacar la licencia y no pudieron acudir por la emergencia sanitaria?



Serán reagendados. Las personas que perdieron su turno serán atendidas desde el primer día en que volvamos a la normalidad.



5.- ¿Qué ocurrirá con las personas que tenían que dar las pruebas para sacar la licencia por primera vez?



Hemos enviado una disposición a todas las escuelas de conducción para que ya no se tomen las pruebas psicotécnicas, que no se emitan certificaciones o cursos de recuperación de puntos, porque no pueden atender. Vamos a extender los plazos en los que vencían esos documentos para que puedan tener validez y los usuarios no los obtengan nuevamente.



6.- Durante esta emergencia ¿están vigentes las sanciones por infracciones como excesos de velocidad captados por los radares, por ejemplo?



Esas contravenciones están bloqueadas hasta terminar el estado de excepción. Hemos dado la resolución macro y obviamente los gobiernos locales tienen que ajustarse a esa disposición.



7.- ¿En ninguna contravención de tránsito se están emitiendo multas en estos momentos?



No, no se están emitiendo.



8.- ¿Qué sucede si en estos días debía matricular mi vehículo?



Nosotros lo que hicimos fue comunicar a los Municipios y exhortamos para que no se cobren multas sin que se amplíen los tiempos de calendarización. Serán los Municipios los vean cómo se organizan.



9.- ¿Luego de la emergencia habrá multas o recargos a quienes no pudieron matricular sus vehículos de acuerdo con los cronogramas establecidos?



Ese es un tema de los Municipios. Pero ya emitimos lineamientos para que no se cobren recargos.



10.- ¿Cómo manejarán los traspasos y cambios de dominio de vehículos que ya tenían cita para ese trámite?



De eso no se encarga la ANT. Nosotros no hacemos procesos de traspasos ni cambio de dominio a través del proceso de matriculación. Eso lo hacen los Municipios.