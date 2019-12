El libro sobre la vida política y empresarial de Jaime Nebot se presentó en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El escenario fue el Centro de Convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS), en Samborondón. Ahí se presentó la noche de este martes 3 de diciembre del 2019 el libro ‘Jaime Nebot: El camino a la prosperidad’.

La obra fue escrita por los periodistas Roberto Aspiazu Estrada y Gonzalo Ruiz Álvarez. Trata de una biografía del político guayaquileño, en la que se recogen en nueve capítulos y 450 páginas, sus vivencias y anécdotas políticas y empresariales en el sector inmobiliario.



Xavier Michelena, director de Paradiso Editores, a cargo de la edición del libro, abrió el evento pasadas las 19:50. Recordó que Nebot irrumpió en política en 1984 como gobernador de Guayas, bajo el gobierno de León Febres Cordero.



Por ello dijo que en su interior se muestra el paso de Nebot en ese cargo. También recoge sus dos candidaturas presidenciales (1992 y 1996), su paso por la Asamblea Nacional y sus 19 años como alcalde de Guayaquil (2000-2019).



Luego se abrió un conversatorio entre Nebot, Ruiz y Aspiazu. El exalcalde, en su intervención, aclaró que "éste no es un libro de Nebot, es un libro sobre Nebot". Habló sobre la prosperidad y dijo que ésta no nace de la derecha ni la izquierda. "La prosperidad es el camino al desarrollo".



Comentó que la prosperidad se logra con libertad bien entendida, democracia total, transparencia y justicia entendida como no impunidad y no persecución.

Durante el evento se reprodujo un video sobre los avances urbanos de Guayaquil. Se mostró la regeneración urbana, construcción de vías y puentes, la limpieza del Estero Salado, la legalización de terrenos, los logros en turismo y gastronomía, la construcción de balnearios y parques, entre otros.



Nebot refirió que empezó la gestión hace 19 años con USD 150 millones y hoy no llega a USD 1 000. En ese lapso se mejoró la calidad de los servicios básicos.



Entre el público estaba su sucesora en la alcaldía, Cynthia Viteri, la empresaria Joyce de Ginatta, los exvicepresidentes Eduardo Peña y León Roldós, el exlegislador Carlos Falquez Batallas, entre otros amigos y coidearios de Nebot.



El exalcalde recordó el derogado Decreto 883 que generó la paralización de 11 días en octubre pasado. Reiteró que se debe cortar subsidios para contrabandistas y personas con altos recursos económicos, pero no a los agricultores del país y a los ciudadanos pobres.



Aspiazu comentó más temprano que el libro fue una iniciativa de un grupo de empresarios guayaquileños que quiso rendirle una especie de homenaje una vez que culminó su cuarto mandato en el cabildo porteño.



En su caso, explicó, tuvo cuatro extensas entrevistas. Además los dos periodistas recurrieron a más de una treintena de personajes cercanos a Nebot, al Partido Social Cristiano (PSC) e incluso críticos.



Entre los consultados están Felipe Burbano de Lara, Jaime Mantilla, Simon Espinosa, Enrique Ayala Mora y León Roldós Aguilera.



El primer capítulo del libro habla sobre el modelo de desarrollo de Guayaquil. El segundo es una biografía personal de Nebot, sobre su nacimiento y familia.



Aspiazu afirmó que no se puede considerar que el lanzamiento constituya la antesala de una candidatura presidencial de Nebot. “Eso tendrá que decidirlo él”.



El libro cuesta USD 35 y se vende en Mr. Book.