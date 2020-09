Nuevo libro dice que Trump admitió haber minimizado el peligro del coronavirus

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que trató de minimizar la amenaza letal del nuevo coronavirus a comienzos de la pandemia, según extractos de un nuevo libro del periodista veterano Bob Woodward, liberados este miércoles 9 de septiembre del 2020.

“Siempre quise restarle importancia”, dijo Trump en una entrevista con Woodward el 19 de marzo, según un adelanto de CNN del libro 'Rage', que se publicará el 15 de septiembre.



“Todavía me gusta minimizarlo, porque no quiero crear pánico”, dijo en la conversación con Woodward, que fue grabada.



Por el contrario, en entrevistas anteriores con Woodward, dejó en claro que entendía que el virus era “mortal” y mucho más peligroso que la gripe común.



Sin embargo, Trump ha estado diciendo repetidamente en público que el virus no debería considerarse un gran peligro y que “desaparecerá” por sí solo.



El Mandatario comenzó a utilizar una mascarilla facial en público recién en julio.



Al principio, también elogió frecuentemente la respuesta del gobierno chino, y después cambió su retórica, culpando a Pekín por la crisis de salud mundial.



Se espera que las muertes por covid-19 superen pronto los 200 000 en Estados Unidos.



El Presidente ha repetido insistentemente en que ha manejado la pandemia con éxito, señalando sus tempranas decisiones de prohibir los viajes de China, donde apareció primero el virus, y de los lugares más afectados de Europa.



Sin embargo, encuestas de opinión muestran que dos tercios de los estadounidenses desaprueban las acciones de Trump.



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo a los periodistas que la única motivación de Trump para minimizar los peligros había sido tranquilizar al público.



“Es importante expresar confianza, es importante expresar calma”, dijo. “El presidente nunca le ha mentido al público estadounidense sobre el covid-19”.