El órgano genital masculino ‘sirve para poner juicio o sentido’, dice texto no oficial en Ecuador

Un relato en el que se afirma que el órgano genital masculino “es un instrumento que sirve para poner juicio o sentido” es parte del libro Anécdotas y Cuentos del Pueblo Kichwa Saraguro, publicado en el 2017 por el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales (Iicsae).

En el relato, que se difundió este lunes 18 de enero del 2021 a través de redes sociales, se lee que mientras una niña iba al cerro a ver a sus animales, vio el órgano genital de un hombre de mediana edad, que estaba sobre un árbol con las piernas abiertas, el pantalón roto y sin ropa interior.



La niña, continúa el relato, le preguntó qué es lo que ella veía. Tras la respuesta del hombre, la niña le pidió “que le pusiera el respectivo sentido, dado que sus padres en muchas ocasiones habían dicho que ella era una muchacha sin los sentidos completos”.



Al concluir el relato, que muestra los personajes animados de la niña y el hombre, con la vestimenta del pueblo Saraguro, se pide a los estudiantes que respondan tres preguntas luego de leerlo: ¿en qué mes del año pudo originarse este cuento?, ¿por qué pidió la señorita que le ponga juicio? Y ¿qué enseñanza nos da este cuento?



La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (Seseib) informó este lunes que el libro no pertenece a la misma, por lo que no se encuentra publicado en sus cuentas oficiales, ni es parte de su material educativo ni de promoción y difusión, ya que fue publicado por una entidad que actualmente no existe.



Los materiales de la Seseib, dijeron por medio de un comunicado oficial, se encuentran en el sitio oficial www.educacionbilingüe.gob.ec/recursospedagogicos y en el repositorio de la Flacso, en donde se encuentran las guías de autoaprendizaje, que son distribuidas a la comunidad educativa intercultural bilingüe del país.



El libro Anécdotas y Cuentos del Pueblo Kichwa Saraguro está en una cuenta no oficial, sin embargo se encuentra completo en Calameo, un sitio que permite crear publicaciones en línea interactivas como revistas digitales, folletos, presentaciones, etc. El relato en el que se habla del órgano genital masculino como un instrumento para poner juicio se encuentra en la página 15 del texto de libre acceso.



Este lunes sobre el texto se comentó en redes sociales tras una publicación de Rescate Escolar, organización que trabaja por los derechos de los niños y adolescentes. Antes, en Facebook se denunció "ignorancia e irrespeto a inocencia de los niños", y se dijo que tenía el auspicio de la Presidencia de la República y del Ministerio de Educación, mostrando la foto de la contraportada.