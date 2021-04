Quito vuelve a la libre circulación en el día después de once años de restricciones; este 26 de abril se registró congestión en las vías

Algunas de las vías más transitadas del norte de la capital como la Mariscal Sucre, la Eloy Alfaro, Av. De la Prensa y Av. 6 de Diciembre registraron un alto flujo vehicular durante las primeras horas de este lunes 26 de abril del 2021.

Desde hoy hay libre circulación vehicular en el Distrito, para autos particulares, al igual que en toda la provincia de Pichincha debido a las disposiciones que emitió el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, mientras dure el Estado de Excepción focalizado.



Entre los lineamientos que estableció este organismo se dictó libre circulación para autos particulares, sin restricción de placas, desde las 05:00 hasta las 20:00 cuando se inicia el toque de queda en 16 provincias del país.



Esa falta de restricciones es lo que provocó la congestión por horas en determinados puntos de la ciudad, pese a que se emitieron otras medidas como el teletrabajo obligatorio. Y aunque sea por 15 horas al día, es la primera vez que Quito vuelve a la libre circulación para los vehículos particulares desde hace 11 años cuando se instauró el Pico y placa.



¿Cuánto duró el Pico y Placa?



Esa medida se decretó durante la administración del alcalde Augusto Barrera con el fin de aliviar el tránsito. Se aplicó desde el 3 de mayo del 2010 y estuvo vigente por casi nueve años. Eso implicó limitación para circular una vez a la semana, de lunes a viernes en las horas con mayor congestión en la mañana y tarde, en total cinco horas sumando los dos momentos.



Ese mecanismo se extendió hasta septiembre del 2019, cuando entró en vigencia el Hoy no Circula, que estableció el alcalde Jorge Yunda. Con este nuevo plan la restricción pasó a 15 horas diarias, de 05:00 a 20:00.



La idea en ese entonces también fue evitar la carga vehicular mientras duraban los trabajos de repavimentación que se iniciaron en diferentes puntos de la ciudad. La intención fue retirar de circulación a más de 120 000 vehículos diarios, según cálculos de la Secretaría de Movilidad.



Hasta diciembre del 2019 en toda la ciudad se matricularon 465 908 automotores en todo el Distrito. Es decir, que el objetivo era quitar retirar casi el 25% de autos de las calles.



La restricción se prolongó con el Hoy no Circula



Desde que se aplicó el Hoy no Circula se dieron algunas modificaciones. Entre las excepciones para la medida se incluyeron a ciertos vehícu­los oficiales, transporte de personas con discapacidad, autos conducidos por personas de la tercera edad, de emergencias, de transporte colectivo y de transporte comercial rural.



Ese plan estuvo vigente hasta marzo del 2020 cuando se inició la emergencia sanitaria por el covid-19. La medida se suspendió de manera temporal entre el 12 y 13 de marzo, según lo ordenó la administración municipal.



La medida la anunció el alcalde Jorge Yunda dos horas de la declaratoria de emergencia sanitaria en la capital.



En abril se aplicó una nueva restricción, como parte de las decisiones drásticas que aplicó el Gobierno Nacional para frenar el contagio de covid-19. Los vehículos solo podían circular de lunes a viernes un día a la semana, de acuerdo al último dígito de la placa. Los fines de semana no circulaba ninguno excepto los que contaban con un salvoconducto.



El Hoy Circula se aplicó durante la pandemia



La Alcaldía de Quito emitió la Resolución A-060 con el Plan de Restricción Vehicular 'Hoy Circula'. La normativa contempló una serie de medidas que se aplicaron en la urbe una vez que finalizó el Estado de Excepción, "para procurar la reactivación económica y regularización paulatina de actividades" en medio de la pandemia del covid-19.



El 'Hoy Circula' se aplicó con alternancia de placas por mes y se mantuvo el esquema de autorización de movilidad con placas pares e impares. La nueva fórmula de autorización de circulación, se informó, tendría una rotación mensual. Sin embargo, en septiembre, Yunda anunció que “para evitar más confusiones”, el sistema de restricción vehicular no sería rotativo por mes.



El Hoy no Circula volvió



La Alcaldía de Quito retomó el Hoy no Circula en febrero pasado, y se estableció como la circulación según el último dígito de la placa.



Así aumentaron los días en los que los vehículos podían circular en la capital. Se permitió la libre circulación durante los feriados y fines de semana. Se reemplazó el plan de restricción vehicular durante dos días laborables de la semana, entre las 05h00 y las 20h00, en las zonas urbanas del DMQ.



El 31 de marzo último, el Alcalde anunció los cambios y aseguró que respondían a la situación epidemiológica de la ciudad. Las nuevas medidas fueron las más estrictas tomadas en la capital en los últimos meses.

La circulación vehicular se sigue manteniendo en la capital en el marco del plan Hoy no Circula, pero modificado. Esto se implementó por medio de la resolución A14, que extendió el horario de la restricción diaria. Hasta el martes 30 de marzo del 2021, la restricción por placas estaba establecida entre las 05:00 y las 20:00, y que luego pasó hasta las 22:00