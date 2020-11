Libre circulación vehicular en Esmeraldas se plantea al COE cantonal

Tras una reunión mantenida por los integrantes de la Mesa de Movilidad, del Comité de Operaciones de Emergencia del cantón Esmeraldas (COE), se aprobó la circulación de los vehículos particulares, sin restricción de placas.

El tema fue analizado por un pedido del pleno de COE cantonal en la última reunión y será ese organismo que autorice finalmente la libre movilización en la reunión que tendrá este sábado 14 de noviembre del 2020.



Desde hace más de un mes los dueños de vehículos habían realizado pedidos a través de sus cuentas en redes sociales, para que no haya ese impedimento que se lo hace acuerdo con el último dígito de la placa.



Los solicitantes tomaban los ejemplos de Atacames, Muisne, Quinindé, Rioverde y San Lorenzo, cantones donde existe la libre circulación, no así en el cantón de Esmeraldas, que está en semáforo amarillo desde el 7 de julio.



Al pedido también se sumó el gremio de transportistas de Esmeraldas, que - mediante un oficio dirigido al director de la Agencia Municipal de Tránsito y presidente de la Comisión de Movilidad, Lenin Chica- pidió la terminación de esa restricción.



La mañana de este jueves 12 de noviembre del 2020 el funcionario dijo que los pasos están dados y está en manos de la presidenta y demás integrantes del COE cantonal de fijar fecha para aplicación de la resolución.



“El cantón Esmeraldas es el único de los siete de la provincia con restricción vehicular, por eso creo que debe existir libre circulación e insistirse en la campaña ‘Yo me cuido’ para que haya mayor conciencia entre los ciudadanos”, señaló Chica.



El coronel Edgar López, jefe de los agentes municipales de tránsito de Esmeraldas, precisó que con la circulación vehicular se aporta a la reactivación económica. Además, dijo que el traslado en carros particulares reduce el riesgo de contagio de covid-19.

Sin embargo, enfatizó en que debe regularse el aforo del transporte público desde la Agencia de Control del Municipio de Esmeraldas, para exigir el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



A través de la Mesa de Movilidad se hizo un pedido al COE nacional, para que permita al gremio de taxistas, llevar cuatro pasajeros, con la aplicación de las medidas de bioseguridad.