El sábado 10 y el domingo 11 de abril habrá libre circulación por elecciones; COE Nacional elimina exhorto para votar según último dígito de cédula

El operativo de seguridad para la segunda vuelta de las elecciones generales está listo. Este martes 6 de abril del 2021 se difundieron los lineamientos para el balotaje del domingo 11, en donde Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) disputarán la Presidencia de Ecuador.

Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, precisó que las restricciones del estado de excepción focalizado en ocho provincias, ante el incremento de casos de covid-19, terminan a las 23:59 del viernes 9 de abril.



El funcionario explicó que tanto el sábado 10 como el domingo 11 de abril habrá libre circulación en todo el territorio para que la ciudadanía pueda movilizarse a sus recintos de votación. En el transcurso de este martes el COE entregará el protocolo de bioseguridad actualizado, en el que se eliminó el exhorto de acudir a sufragar dependiendo del último dígito de la cédula. La forma de votación será la misma que en la primera vuelta y el uso de mascarilla es obligatorio.



El día de las elecciones el acceso de los votantes a los recintos electorales será abierto, para evitar aglomeraciones en los exteriores, como ocurrió en la primera vuelta. Así lo indicó Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Anunció que habrá un control más estricto al interior, para que en las filas se respete el distanciamiento social. Reiteró que está prohibido quedarse dentro de los predios después de votar y no se puede consumir alimentos. “Abrir las puertas, no significa que todo el mundo puede entrar, sino que habrá una mayor fluidez y circulación de las columnas”. Atamaint pidió a los 221 alcaldes establecer controles más firmes para evitar que se instalen ventas informales afuera de los recintos.



Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, señaló que 45 699 policías colaborarán con la seguridad en las diferentes fases del proceso electoral. Luis Lara, director del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, precisó que se movilizarán 37 957 soldados, que colaborarán con la protección y seguridad de las instalaciones del CNE y del material electoral.



El uniformado aseguró que el traslado de los kits electorales registra un avance del 73%. Este martes se despacharán los paquetes hacia Carchi, Imbabura, Santo Domingo y Esmeraldas. Entre el viernes y el sábado, se entregará el material electoral en Pichincha.



Final de campaña y silencio electoral



La titular del CNE recordó que la campaña de segunda vuelta termina a las 23:59 del jueves 8 de abril. Desde el viernes 9 hasta las 17:00 del domingo 11, rige el silencio electoral. En esta fase no se puede difundir información dispuesta por instituciones públicas, publicidad electoral y opiniones o imágenes en medios de comunicación que induzcan sobre una determinada posición o preferencia.



Ley Seca



La prohibición de la venta, distribución o consumo de bebidas alcohólicas se iniciará a las 12:00 del viernes 9 de abril y se extenderá hasta el mediodía del lunes 11 de abril. Atamaint dijo que si se infringe la disposición, se establecerá una multa equivalente al 50% del salario básico, es decir, USD 200.



Atención en el Registro Civil



Rodrigo Avilés, director del Registro Civil, mencionó que está en vigencia un horario ampliado de atención para la renovación de la cédula, que es el principal documento para acceder al sufragio. En caso de que los ciudadanos hayan perdido el documento o fueron víctimas de robo, podrán acercarse sin agendar cita previa, a las 39 agencias del organismo.



Entre el martes 6 el viernes 9 de abril, se atenderá de 06:00 a 18:00. El sábado 10, la atención será de 06:00 a 20:00. Mientras que el día de las elecciones, se atenderá de 08:00 a 13:00.



El funcionario precisó que el horario es exclusivamente para la renovación de cédula, para personas mayores de 16 años. Recordó que la normativa electoral también permite ejercer el derecho al voto con la cédula caducada e incluso con el pasaporte.