Libios se visten con chalecos amarillos para protestar contra Haftar y Francia

Varios miles de libios, algunos de ellos vestidos con un chaleco amarillo, símbolo del movimiento de protesta social francés, se manifestaron de nuevo el viernes en la plaza principal de Trípoli contra la ofensiva militar del mariscal Jalifa Haftar y Francia, a la que acusan de apoyarle.

Varias concentraciones similares, en las que se usó la vestimenta convertida en el símbolo de la protesta social lanzada en Francia a mediados de noviembre contra el gobierno y el presidente francés Emmanuel Macron, tuvieron lugar el martes y el viernes pasado en la emblemática plaza de los Mártires de la capital libia.



Con banderas libias y gritando “¡Libia! ¡Libia!”, los partidarios de las fuerzas leales al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) , reconocido por la comunidad internacional, clamaron su oposición al mariscal Haftar, que el 4 de abril lanzó una ofensiva sobre Trípoli.



Desde esta fecha, las tropas de Haftar se enfrentan a las fuerzas progubernamentales en el sur de la ciudad. Los combates causaron al menos 278 muertos, 1.332 heridos y 38.900 desplazados, según la ONU.



Los partidarios del GNA acusan a Haftar de querer instaurar una “dictadura militar”.



Los manifestantes alzaron carteles con el retrato del mariscal y la inscripción “Wanted” ("Se busca", en inglés) , así como, tachados con una cruz roja, los del presidente egipcio Abdel Fatal al Sisi y del rey Salmán de Arabia Saudita, que le apoyan abiertamente.



Además pisotearon y quemaron un cartel con la imagen del presidente francés Emmanuel Macron y una bandera francesa de papel, constataron periodistas de la AFP .



Los manifestantes acusan a Francia de apoyar, al menos tácitamente, la ofensiva del mariscal Haftar, algo que París desmiente.



“Quiero decir a Macron que no toque a Libia y pido a nuestros amigos en Francia, enamorados de la libertad, que nos ayuden. Macron apoya a las milicias, apoya a Haftar, y nuestros hijos mueren todos los días”, afirmó a la AFP Jama, un manifestante.



“Somos los hijos de Trípoli y aquí, los hijos de Libia vienen para enviar un mensaje: decir no a un régimen militar, no al ataque de Haftar. Hemos hecho una revolución en 2011 para tener un gobierno civil”, añadió Abu Omar.



Libia está sumergida en el caos desde la caída en 2011 del régimen de Muamar Gadafi.