Libertad es Pueblo retira respaldo a precandidatura de Esteban Quirola; el aspirante se aferra

La víspera de la convocatoria a las elecciones generales del 2021 en Ecuador ya muestra algunas escaramusas. Gary Moreno, presidente del movimiento Libertad es Pueblo, aseguró que separaron de la agrupación a Esteban Quirola, quien días atrás fue designado como precandidato presidenciable durante las primarias.

Moreno, hermano del Presidente de la República, Lenín Moreno, ofreció una conferencia de prensa este miércoles 16 de septiembre del 2020. Estuvo acompañado de dirigentes del movimiento y de los precandidatos a la Asamblea Nacional, Fernando Balda y Galo Lara.



El titular del grupo certificó la validez de un comunicado previo, en donde se anunció que retiran el patrocinio a la precandidatura de Quirola. Agregó que ayer martes “notificaron” la decisión al Consejo Nacional Electoral (CNE). “He manifestado que, sobre mi cadáver, un correísta infiltrado va a ser candidato a la Presidencia por Libertad es Pueblo”, dijo un eufórico Moreno.



Las razones de la expulsión las explicó Fernando Balda, quien encabeza la lista de precandidatos a la Asamblea Nacional por la Lista 9. El político acusó a Quirola de pretender “desconocer la autoridad” de Gary Moreno y de orquestar un plan para “sacar de la candidatura a Vicepresidente a Juan Carlos Machuca y de la lista de asambleístas nacionales a Fernando Balda”. Aseguró tener pruebas contundentes y acusó a Quirola de ser un infiltrado del correísmo.

Tras la conferencia de prensa, Quirola defendió su designación y dijo que Moreno no es el representante legal del movimiento registrado ante el CNE. Asegura que Javier de La Torre es el dirigente oficial en el ente electoral y que para su descalificación se requiere todo un proceso jurídico y orgánico. “No es que viene a su antojo y dice no, ya no, sino que tiene que tener todo un proceso jurídico, como en las primarias”, indicó.



Además, calificó de “documento cantinflesco” al comunicado en el que Balda lo acusa de infiltración política. “De acuerdo a la dirigencia de Libertad es Pueblo, que no es ni Balda ni Gary Moreno, yo sigo como presidenciable dentro del binomio Quirola-Machuca. Escriben un documento cantinflesco que dicen los descalificamos por ser correístas. ¿Qué lógica tiene eso?”.



Entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre el CNE cumplirá la inscripción de candidaturas para participar en los comicios. Este proceso lo realiza el representante legal de cada organización política. El trámite se puede realizar en línea o de forma presencial.