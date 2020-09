Libertad es Pueblo, pese a su eliminación, inscribe al binomio Machuca-Luna para las elecciones

LEA TAMBIÉN

Pese a que el movimiento fue eliminado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), acogiendo un informe de Contraloría, la dirigencia de Libertad es Pueblo inscribió este viernes 18 de septiembre del 2020 a su binomio presidencial para las elecciones generales del próximo año.

A través de un comunicado, la Lista 9 anunció que inscribió en el sistema en línea del CNE a Juan Carlos Machuca como su carta para la Presidencia de la República. Lo acompaña en la contienda Cristóbal Luna Almeida.



Fernando Balda, precandidato a la Asamblea Nacional por la organización, recordó que el 15 de septiembre pasado Libertad es Pueblo separó a Esteban Quirola, quien inicialmente fue designado precandidato presidencial en las primarias. El aspirante se quedó sin patrocinio para seguir en carrera electoral.



Balda mencionó que en una Asamblea del movimiento se decidió que Machuca reemplace a Quirola y opte por la Presidencia. También se designó a Luna como el nuevo perfil para la Segunda Magistratura.

El político asegura que en las próximas horas el movimiento apelará la resolución con la que el CNE dejó sin efecto su inscripción. Dijo que mientras el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no resuelva el recurso, legalmente conservan su personería y pueden continuar con el trámite de inscripción de candidaturas. “El movimiento sigue teniendo el beneficio de in dubio y personería jurídica, porque aún no se ha completado (la sentencia) en última instancia”.



Balda aseguró que las listas de candidatos a la Asamblea Nacional y Parlamento Andino de la Lista 9 se inscribirán a partir del lunes 21 de septiembre.



Por ahora, 16 binomios presidenciales están en carrera electoral, aunque la cifra se reduciría si se ratifica la eliminación de cuatro movimientos observados por Contraloría. La fase de inscripción de candidaturas se extenderá hasta el próximo 7 de octubre.



Más temprano, el Pleno del CNE se instaló en sesión permanente, tras la convocatoria a elecciones. La presidenta del organismo, Diana Atamaint, explicó que toda la documentación ingresada por el representante legal de cada movimiento será analizada por un equipo jurídico, que elaborará un informe.



Los técnicos revisarán que los aspirantes cumplan los requisitos y no incurran en inhabilidades. Después, el Pleno resolverá si califica o no las candidaturas, en el caso de dignidades nacionales. Las 25 Juntas Electorales, en cambio, calificarán a los candidatos para asambleístas provinciales y del exterior.